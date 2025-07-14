Российские кинотеатры назвали причины снижения посещаемости кинозалов

УрБК, Москва, 14.07.2025. Выручка от продажи билетов в кинотеатрах РФ в июне оказалась максимальной с 2022 года. Об ...10.04.2025 Количество проданных билетов в российские кинотеатры в I квартале 2025 оказалось самым низким за последние три года
За I квартал 2025 года кинотеатры посетили 39,3 млн россиян. Это самая низкая посещаемость за последние три года, пишет ...10.04.2025 Количество проданных билетов в российские кинотеатры в I квартале 2025 года оказалось самым низким за последние три года
УрБК, Москва, 10.04.2025. За I квартал 2025 года кинотеатры посетили 39,3 млн россиян. Это самая низкая посещаемость за ...05.03.2025 Посещаемость кинотеатров в России в феврале снизилась на треть
УрБК, Москва, 05.03.2025. По итогам февраля российские кинотеатры посетили 8,9 млн зрителей, что на треть меньше, чем ...24.09.2020 Продажи российских кинотеатров в сентябре 2020 года снизились на треть
УрБК, Москва, 24.09.2020. Продажи российских кинотеатров в первой половине сентября снизились на 31%. Об этом сообщает ...