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Сегодня, 10:53

Российские кинотеатры назвали причины снижения посещаемости кинозалов

УрБК, Москва, 25.07.2025. Посещаемость кинотеатров в РФ постепенно снижается. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе сети «Каро».

В компании связывают это с недостатком крупных премьер для взрослой аудитории, преобладанием семейных фильмов, а также ограниченными бюджетами на продвижение картин, не относящихся к масштабным проектам.

Ранее УрБК писал, что выручка от продажи билетов в кинотеатрах РФ в июне оказалась максимальной с 2022 года. В топ-3 самых популярных фильмов вошли «На деревню дедушке» (425 млн руб.), «Балерина» (386 млн руб.) и «Материалистка» (200,4 млн руб.).
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