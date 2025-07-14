Российские кинотеатры назвали причины снижения посещаемости кинозалов

УрБК, Москва, 14.07.2025. Выручка от продажи билетов в кинотеатрах РФ в июне оказалась максимальной с 2022 года. Об ...

Выручка от продажи билетов в кинотеатрах в июне оказалась максимальной с 2022 года

За I квартал 2025 года кинотеатры посетили 39,3 млн россиян. Это самая низкая посещаемость за последние три года, пишет ...

Количество проданных билетов в российские кинотеатры в I квартале 2025 оказалось самым низким за последние три года

Количество проданных билетов в российские кинотеатры в I квартале 2025 года оказалось самым низким за последние три года

УрБК, Москва, 10.04.2025. За I квартал 2025 года кинотеатры посетили 39,3 млн россиян. Это самая низкая посещаемость за ...