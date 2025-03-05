Количество проданных билетов в российские кинотеатры в I квартале 2025 года оказалось самым низким за последние три года

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Посещаемость кинотеатров в России в феврале снизилась на треть

УрБК, Москва, 05.03.2025. По итогам февраля российские кинотеатры посетили 8,9 млн зрителей, что на треть меньше, чем ...

Россияне стали реже ходить в кино

Посещаемость российских кинотеатров в июле этого года стала самой низкой за пять лет и по сравнению с аналогичным ...

В августе 2015 года рублевые сборы кинотеатров упали на 35%

В августе рублевые сборы кинотеатров упали на 35%, а посещаемость — на 32% к уровню прошлого года. Об этом сообщает ...

В августе 2015 года рублевые сборы кинотеатров упали на 35%

УрБК, Москва, 02.09.2015. В августе рублевые сборы кинотеатров упали на 35%, а посещаемость — на 32% к уровню прошлого ...

В екатеринбургских кинотеатрах выросло количество посетителей

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2015. Начиная с февраля 2015 года, количество посетителей кинотеатров Екатеринбурга заметно ...