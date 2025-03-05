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Количество проданных билетов в российские кинотеатры в I квартале 2025 года оказалось самым низким за последние три года

УрБК, Москва, 10.04.2025. За I квартал 2025 года кинотеатры посетили 39,3 млн россиян. Это самая низкая посещаемость за последние три года, пишет РБК.

Аналитики связывают отрицательную динамику с отсутствием традиционных в этот период громких премьер и слабой рекламой. Самое большое количество зрителей за I квартал кинотеатры зафиксировали в январе-марте 2017 года, тогда было продано почти 65 млн билетов.

Абсолютный антирекорд по количеству зрителей был установлен в I квартале 2022 года, когда на киносеансы пришли всего 34,2 млн зрителей.

Однако эксперты отмечают, что на фоне низкой посещаемости общий бокс-офис кинотеатров показывает обратную динамику. По итогам января-марта кинотеатры продали билеты на общую сумму 17,3 млрд руб. Выше результат был только в I квартале 2024 года, когда суммарный сбор составил 18,4 млрд руб., при посещаемости 50,4 млн зрителей.

Уточняется, что рост бокс-офиса напрямую связан с повышением средней стоимости билета в кино. Так, за отчетный период посещение кинотеатра на одного человека в среднем по стране обходилось в сумму 438,8 руб. Годом ранее это было дешевле на 17% — 365,1 руб.

Данное исследование проведено на основе данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
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