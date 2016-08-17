Посещаемость кинотеатров в России в феврале снизилась на треть

Посещаемость российских кинотеатров в июле этого года стала самой низкой за пять лет и по сравнению с аналогичным ...

В августе рублевые сборы кинотеатров упали на 35%, а посещаемость — на 32% к уровню прошлого года. Об этом сообщает ...

В августе 2015 года рублевые сборы кинотеатров упали на 35%

УрБК, Москва, 02.09.2015. В августе рублевые сборы кинотеатров упали на 35%, а посещаемость — на 32% к уровню прошлого ...

В августе 2015 года рублевые сборы кинотеатров упали на 35%

В 2014 году в российских кинотеатрах было продано на 0,2% меньше билетов

УрБК, Москва, 23.01.2015. В 2014 году в России было продано 190,5 млн билетов в кино, что на 0,2% меньше, чем годом ...