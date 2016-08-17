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Вчера, 13:51

Посещаемость кинотеатров в России в феврале снизилась на треть

УрБК, Москва, 05.03.2025. По итогам февраля российские кинотеатры посетили 8,9 млн зрителей, что на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года (13,3 млн человек). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Участники рынка объясняют падение посещаемости отсутствием крупных премьер в кинотеатрах, помимо проекта «Пророк. История Александра Пушкина».

Также они прогнозируют уменьшение выручки кинотеатров по итогам текущего года, поскольку падение посещаемости уже нельзя будет компенсировать за счет увеличения цен на билеты.
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