Количество проданных билетов в российские кинотеатры в I квартале 2025 оказалось самым низким за последние три года

Количество проданных билетов в российские кинотеатры в I квартале 2025 года оказалось самым низким за последние три года

УрБК, Москва, 10.04.2025. За I квартал 2025 года кинотеатры посетили 39,3 млн россиян. Это самая низкая посещаемость за ...