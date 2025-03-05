Количество проданных билетов в российские кинотеатры в I квартале 2025 оказалось самым низким за последние три года

УрБК, Москва, 10.04.2025. За I квартал 2025 года кинотеатры посетили 39,3 млн россиян. Это самая низкая посещаемость за ...05.03.2025 Посещаемость кинотеатров в России в феврале снизилась на треть
УрБК, Москва, 05.03.2025. По итогам февраля российские кинотеатры посетили 8,9 млн зрителей, что на треть меньше, чем ...17.08.2016 Россияне стали реже ходить в кино
Посещаемость российских кинотеатров в июле этого года стала самой низкой за пять лет и по сравнению с аналогичным ...02.09.2015 В августе 2015 года рублевые сборы кинотеатров упали на 35%
В августе рублевые сборы кинотеатров упали на 35%, а посещаемость — на 32% к уровню прошлого года. Об этом сообщает ...20.03.2015 В екатеринбургских кинотеатрах выросло количество посетителей
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2015. Начиная с февраля 2015 года, количество посетителей кинотеатров Екатеринбурга заметно ...