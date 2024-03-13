Российские авиакомпании в мае продали почти 500 тыс. билетов по федеральным программам субсидирования перевозок

УрБК, Москва, 28.06.2024. Российские авиакомпании в мае 2024 года продали по трем федеральным программам субсидирования воздушных перевозок 469,5 тыс. билетов и перевезли 385,2 тыс. пассажиров. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Росавиации.



Всего за период с января по май 2024 года авиакомпании продали более 2,9 млн билетов и перевезли 1,8 млн человек.



«Больше всего проданных билетов и перевезенных пассажиров в мае — 269,5 тыс. и 224,1 тыс. соответственно — пришлось на программу субсидирования перевозок, реализуемую согласно постановлению правительства от 25.12.2013 года № 1242. Она охватывает 270 межрегиональных маршрутов в обход Москвы», — говорится в сообщении.



На втором месте программа субсидирования перевозок на Дальний Восток и в Калининград — по ней в мае продано 153,3 тыс. билетов и перевезено 132 тыс. пассажиров.



По программе субсидирования перевозок по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа за май было продано 46,7 тыс. билетов и перевезено 29,1 тыс. пассажиров.



Все три программы охватывают в совокупности 397 маршрутов, по которым летают 25 авиакомпаний. На реализацию программ в 2024 году из федерального бюджета выделено 25,1 млрд руб.