Российские авиакомпании в мае продали почти 500 тыс. билетов по федеральным программам субсидирования перевозок

УрБК, Москва, 13.03.2024. Ожидается, что российские авиакомпании в 2024 году перевезут около 114 млн пассажиров, на 8% ...10.12.2018 Российские авиакомпании за 11 месяцев перевезли 107 млн пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2018. Авиакомпании РФ перевезли за 11 месяцев 2018 года 107 млн человек. Об этом сообщает ...23.11.2016 За год авиаперевозки российских компаний сократились на 6,8%
УрБК, Москва, 23.11.2016. В январе-октябре 2016 года российские авиакомпании сократили объем пассажирских перевозок на ...25.04.2016 Пассажиропоток российских авиакомпаний сократился на 8,6%
В январе-марте 2016 года российские авиакомпании перевезли 40 млн 271 тыс. пассажиров, что на 8,6% меньше уровня ...27.12.2013 Правительство РФ определило правила субсидирования региональных авиаперевозок в России
УрБК, Москва, 27.12.2013. Председатель правительства РФ России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое ...