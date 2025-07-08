Цены на культурные мероприятия в России за год выросли на треть

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2025. Цены на такси в Свердловской области в период с июля 2024 года по июнь 2025 выросли на ...08.07.2025 Цены производителей промтоваров на Среднем Урале за год увеличились на 5,2%
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2025. Цены производителей промышленных товаров на Среднем Урале в мае 2025 года выросли на ...30.05.2025 Цены производителей промтоваров на Среднем Урале за год увеличились на 5,3%
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2025. В апреле 2025 года цены производителей промышленных товаров на Среднем Урале выросли на ...23.12.2024 Билеты на развлекательные мероприятия в РФ за год подорожали на 25%
Средняя цена билетов на развлекательные мероприятия в России за 2024 год выросла на 25%, до 3,7 тыс. руб. Об этом ...23.12.2024 Билеты на развлекательные мероприятия в РФ за год подорожали на 25%
УрБК, Москва, 23.12.2024. Средняя цена билетов на развлекательные мероприятия в России за 2024 год выросла на 25%, до ...