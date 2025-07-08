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Цены на культурные мероприятия в России за год выросли на треть

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2025. Средний чек заказа на посещение культурных мероприятий в России за январь-июнь 2025 года вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 4,1 тыс. руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Яндекс Афиши.

Так, в сегменте «выставки» средняя стоимость заказа увеличилась на 51% (до 1,9 тыс. руб.), «концерты» — на 22% (до 6,1 тыс. руб.), «спектакли» — на 15% (до 4,9 тыс. руб.), «стендап-концерты» — на 5% (до 4,2 тыс. руб.).

Председатель Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций Михаил Шурыгин связывает рост цен с сужением рынка мероприятий и самих артистов, а также с повышением «технологичности шоу».

Также цены растут из-за стабильно высокого спроса населения на культурный досуг, повышения затрат организаторов на аренду площадок, логистику, техническое обеспечение.
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