Билеты на развлекательные мероприятия в РФ за год подорожали на 25%

УрБК, Москва, 23.12.2024. Средняя цена билетов на развлекательные мероприятия в России за 2024 год выросла на 25%, до ...07.03.2019 Средний чек жителей Екатеринбурга за онлайн-покупки к 8 Марта составил 1,9 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2019. Средний чек жителей Екатеринбурга за онлайн-покупки перед праздником 8 Марта в целом ...15.10.2018 Жители Урала стали чаще оплачивать развлечения с помощью банковских карт «МегаФона»
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2018. Жители Уральского региона стали чаще оплачивать развлечения безналичным способом. ...24.08.2017 Яндекс: За лето 2017 года траты жителей Екатеринбурга на развлечения выросли в 6,3 раза
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2017. Летом 2017 года екатеринбуржцы потратили на развлечения в 6,3 раза больше, чем за такой ...02.08.2012 Россияне стали чаще ходить в кино
В 2011 году, по данным «Анализа рынка кинотеатров в России», подготовленного BusinesStat, натуральный объем рынка ...