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Вчера, 15:35

Билеты на развлекательные мероприятия в РФ за год подорожали на 25%

УрБК, Москва, 23.12.2024. Средняя цена билетов на развлекательные мероприятия в России за 2024 год выросла на 25%, до 3,7 тыс. руб. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс Афиши», пишет ТАСС.

Из 21 млн проданных билетов половина пришлась на концерты, 26% — на театры, 7% — на кинотеатры, 6% — на стендап, 5% — на елки и 6% — на спортивные мероприятия, выставки и катки.

Билеты на елки подорожали на 15% (до 6 050 руб.), на выставки — на 31% (до 1 453 руб.). Средний чек в кино вырос на 22% (до 894 руб.), в театры — на 18% (до 4 151 руб.), на спортивные мероприятия — на 17% (до 1 732 руб.), на концерты — на 11% (до 4 907 руб.). В сегменте стендапа средний чек упал на 14% (до 4 097 руб.).
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