Билеты на развлекательные мероприятия в РФ за год подорожали на 25%

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2019. Средний чек жителей Екатеринбурга за онлайн-покупки перед праздником 8 Марта в целом ...

Средний чек жителей Екатеринбурга за онлайн-покупки к 8 Марта составил 1,9 тыс. рублей

Жители Урала стали чаще оплачивать развлечения с помощью банковских карт «МегаФона»

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2017. Летом 2017 года екатеринбуржцы потратили на развлечения в 6,3 раза больше, чем за такой ...

Яндекс: За лето 2017 года траты жителей Екатеринбурга на развлечения выросли в 6,3 раза

В 2011 году, по данным «Анализа рынка кинотеатров в России», подготовленного BusinesStat, натуральный объем рынка ...

Россияне стали чаще ходить в кино

С 15 марта по 26 апреля можно будет купить билеты на Олимпийские игры 2012 года

C 15 марта по 26 апреля 2011 года билеты на Олимпийские игры 2012 года уже можно будет приобрести, сообщает Управление ...