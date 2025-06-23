Молодые специалисты и студенты представили инновационные проекты на научно-технической конференции ЕВРАЗ ЗСМК

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2025. На ЕВРАЗ ЗСМК завершилась 63-я научно-техническая конференция «От проблемы к решению», объединившая молодых специалистов предприятия и студентов СибГИУ. В финале приняли участие шесть команд, которые представили свои проекты, направленные на повышение эффективности, безопасности и экологичности производственных процессов. Об этом региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.В течение двух месяцев участники разрабатывали решения актуальных производственных задач, проводили эксперименты и тестировали свои идеи. В финале жюри оценило проекты по критериям минимальных затрат при максимальной эффективности, инновационности и значимости для предприятия.Победителем конференции стала команда с проектом «Автоматизация процесса регулировки соотношения воздух/газ в нагревательном колодце обжимного цеха». Разработка позволит снизить расход топлива, уменьшить вредные выбросы и повысить безопасность работы.Второе место занял проект по повышению эффективности удаления отложений на газоотводящей арматуре коксовых печей. Решение обеспечит экономию 145 млн руб. в год и снизит риск аварий.Замкнула тройку лидеров команда с разработкой «Система контроля выставляемого уровня выходного ролика роликоправильной машины среднесортного цеха». Основа этого проекта — внедрение лазерного датчика, который сократит брак и ускорит производственные процессы.Отметим, что ЕВРАЗ создает все условия для развития молодых специалистов со школьной и студенческой скамьи. В каждой команде на конференции участвовали и студенты инженерного бакалавриата СибГИУ — совместной образовательной программы вуза и ЕВРАЗа, действующей с 2023 года. Будущие инженеры с первых курсов готовятся к работе на современном производстве. Выпускники программы в ходе обучения решают реальные производственные кейсы, проходят оплачиваемую практику на ЕВРАЗ ЗСМК и получают гарантированное трудоустройство на комбинате.