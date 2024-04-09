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Студенты СибГИУ представили оригинальные решения по улучшению рабочих мест сотрудников ЕВРАЗ ЗСМК

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. Студенты 1 курса СибГИУ, проходящие обучение по программе «Инженерный бакалавриат», представили свои решения по улучшению рабочих мест сотрудников ЕВРАЗ ЗСМК. Первокурсники защищали свои проекты перед руководителями комбината, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

Студенты СибГИУ представили оригинальные решения по улучшению рабочих мест сотрудников ЕВРАЗ ЗСМК
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Так, в рамках обучения студенты участвуют в проектной деятельности в основных производственных подразделениях ЕВРАЗ ЗСМК под руководством опытных экспертов. В текущем семестре студенты разрабатывали проекты по трансформации рабочих мест.

Три месяца студенты изучали текущее состояние рабочих мест в нескольких подразделениях: на аглофабрике, в доменном, конвертерном, рельсобалочном и электросталеплавильном цехах. У ребят была возможность проанализировать рабочий процесс газовщиков, слесарей-ремонтников, вальцовщиков, дозировщика шихты и резчика горячего металла. Итогом проекта стали предложения по улучшению организации комфортных и безопасных рабочих мест.

В ходе защиты проектов эксперты задавали вопросы и оценивали, насколько студенты погрузились в производственный процесс, а также отметили свежий взгляд на проблемы производства и наличие интересных решений.
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