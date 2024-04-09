Студенты СибГИУ представили оригинальные решения по улучшению рабочих мест сотрудников ЕВРАЗ ЗСМК

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. На ЕВРАЗ ЗСМК начала работу 62-я научно-техническая конференция «Путь к новым ...

На ЕВРАЗ ЗСМК стартовала 62-я научно-техническая конференция для молодых специалистов «Путь к новым технологиям»

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. В Новокузнецке на базе Сибирского государственного индустриального университета при ...

В Новокузнецке при поддержке ЕВРАЗа прошел фестиваль к 140-летию со дня рождения академика Бардина

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. ЕВРАЗ выделил более 10 млн руб. для того, чтобы в Сибирском государственном ...

ЕВРАЗ выделил более 10 млн рублей на создание Центра цифровой металлургии в СибГИУ

ЕВРАЗ ЗСМК планирует сэкономить до 60 млн рублей в год за счет перехода на светодиодное освещение на производстве

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2022. На ЕВРАЗ ЗСМК реализуется новая техническая политика по светотехнике. Теперь на ...