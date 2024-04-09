Студенты СибГИУ представили оригинальные решения по улучшению рабочих мест сотрудников ЕВРАЗ ЗСМК

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. На ЕВРАЗ ЗСМК начала работу 62-я научно-техническая конференция «Путь к новым ...05.12.2023 В Новокузнецке при поддержке ЕВРАЗа прошел фестиваль к 140-летию со дня рождения академика Бардина
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. В Новокузнецке на базе Сибирского государственного индустриального университета при ...19.01.2023 ЕВРАЗ выделил более 10 млн рублей на создание Центра цифровой металлургии в СибГИУ
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. ЕВРАЗ выделил более 10 млн руб. для того, чтобы в Сибирском государственном ...12.10.2022 ЕВРАЗ ЗСМК планирует сэкономить до 60 млн рублей в год за счет перехода на светодиодное освещение на производстве
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2022. На ЕВРАЗ ЗСМК реализуется новая техническая политика по светотехнике. Теперь на ...02.07.2019 Команда ЕВРАЗ ЗСМК получила 11 золотых медалей на корпоративном чемпионате по методике WorldSkills
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2018. Абсолютным победителем чемпионата профессионального мастерства ЕВРАЗа по методике ...