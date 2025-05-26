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Сегодня, 16:13

Число компаний с правом на IT-ипотеку выросло до 6 тыс. единиц

УрБК, Москва, 11.07.2025. Число российских компаний, сотрудники которых могут оформить IT-ипотеку, в 2025 году выросло более чем в два раза, до 6 тыс. единиц. Об этом сообщили в Минцифры, пишет ТАСС.

В следующий раз перечень компаний обновят после 25 сентября. Для этого претендентам требуется дать согласие на раскрытие налоговой тайны.

Ранее стало известно, что число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области за месяц снизилось на 21%.
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