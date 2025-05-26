Число компаний с правом на IT-ипотеку выросло до 6 тыс. единиц

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2025. Количество выданных ипотечных кредитов в Свердловской области в апреле 2025 года ...21.05.2025 Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области за месяц выросло на 9%
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2025. В Свердловской области в апреле 2025 года выдали 2 тыс. 260 ипотечных кредитов на общую ...18.04.2025 На Южном Урале число выданных ипотечных кредитов за месяц выросло на 3%
УрБК, Челябинск, 18.04.2025. В Челябинской области в марте было выдано 1242 ипотечных кредитов на общую сумму 4,12 млрд ...16.04.2025 За первые три месяца 2025 года число регистраций компаний в сфере общепита выросло на 5,1%
УрБК, Москва, 16.04.2025. В России за первые три месяца 2025 года число регистраций компаний в сфере общепита выросло ...24.03.2025 Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области за месяц выросло на 55%
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2025. В Свердловской области в феврале было выдано 1,45 тыс. ипотечных жилищных кредитов на ...