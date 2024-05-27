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27.05.2024

Минцифры предлагает сохранить бумажные квитанции ЖКУ наряду с электронными

УрБК, Москва, 27.05.2024. Комиссия Госсовета РФ направила в Минцифры рекомендацию проработать вопрос отказа от бумажных квитанций ЖКУ после внедрения электронных платежек. Однако в Минцифры и Минстрое полагают, что у граждан должны быть оба варианта оплаты ЖКУ. Об этом пишут «Известия».

«Вопрос о введении электронных квитанций прорабатывается с заинтересованными ведомствами. При этом возможность оплачивать бумажные квитанции должна сохраниться», — сообщили в Минцифры изданию.

В настоящее время в приложении Минцифры и Минстроя «Госуслуги.Дом» можно сдать показания счетчиков и оплатить коммунальные счета. Однако и возможность оплатить ЖКУ традиционным способом должна быть доступна гражданам, полагают в Минцифры.

«У нас в стране 25% пенсионеров, не все из которых имеют доступ к интернету. Поэтому для людей нужно оставить выбор между электронным и бумажным документом и не делать это обязательным», — заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Павел Качкаев.
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