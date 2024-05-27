Минцифры предлагает сохранить бумажные квитанции ЖКУ наряду с электронными

УрБК, Москва, 15.05.2024. За неправильный переход проезжей части, курение, распитие алкоголя в неположенном месте и ...22.09.2023 Минцифры и ФАС решают вопрос о возможности отмены платы за раздачу мобильного интернета
УрБК, Москва, 22.09.2023. Минцифры РФ обсуждает с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) вопрос отмены платной ...21.08.2023 На Среднем Урале появились официальные чаты соседей для решения коммунальных вопросов
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. В Свердловской области начали работать государственные соседские чаты на платформе «VK ...16.01.2023 В России обсуждают внедрение единой платежки за услуги ЖКХ
УрБК, Москва, 16.01.2023. Минстрой РФ обсуждает с другими ведомствами возможность внедрения «единых платежных ...17.07.2019 Пользователи СКБ Онлайн получили возможность оплачивать квитанции по QR-коду
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2019. Пользователи мобильного приложения СКБ Онлайн получили возможность оплачивать квитанции ...