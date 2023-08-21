На Среднем Урале появились официальные чаты соседей для решения коммунальных вопросов

УрБК, Челябинск, 30.10.2020. На 1 октября средняя стоимость загородных домов в Челябинской области составляет 2 млн 964 ...31.10.2019 В 2020 году в Свердловской и Челябинской областях тарифы за коммунальные услуги повысятся на 3,6%
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2019. В 2020 году в Свердловской и Челябинской областях тарифы за коммунальные услуги ...26.09.2014 Правительство РФ предложило повысить плату за воду жильцам, не установившим счетчики
УрБК, Москва, 26.09.2014. В правительстве РФ рассматривается вариант повышения платы за воду на 30% ежеквартально тем ...11.01.2012 МЧС РФ: в Свердловской, Курганской и Челябинской областях прогнозируется раннее начало пожароопасного периода
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2012. Глава МЧС Сергей Шойгу рассказал о том, где ждать чрезвычайных ситуаций в 2012 году, ...05.04.2011 В ОАО «СКБ-банк» стартовала программа экспресс-оплаты коммунальных услуг
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2011. В ОАО «СКБ-банк» стартовала новая программа экспресс-оплаты коммунальных услуг. Как ...