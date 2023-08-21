На Среднем Урале появились официальные чаты соседей для решения коммунальных вопросов

УрБК, Челябинск, 30.10.2020. На 1 октября средняя стоимость загородных домов в Челябинской области составляет 2 млн 964 ...

Загородные дома в Челябинской области с начала года подешевели на 3,7%

В 2020 году в Свердловской и Челябинской областях тарифы за коммунальные услуги повысятся на 3,6%

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2019. В 2020 году в Свердловской и Челябинской областях тарифы за коммунальные услуги ...