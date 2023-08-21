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21.08.2023

На Среднем Урале появились официальные чаты соседей для решения коммунальных вопросов

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. В Свердловской области начали работать государственные соседские чаты на платформе «VK Мессенджера», которые войдут в приложение «Госуслуги.Дом». Предполагается, что жильцы смогут в одном окне решить коммунальные вопросы, сообщают «Известия».

Предложение о создании домовых чатов для соседей поступило от Минстроя и Минцифры. Пилотная версия проекта уже действует в Свердловской и Челябинской областях, ХМАО-Югре. Кроме того, недавно программа начала работать в Санкт-Петербурге, Архангельской, Калужской, а также Новосибирской и Омской областях.

«Единое окно позволит получать всю информацию по дому быстро и в одном приложении. Оно объединит в себе пользу всех ныне существующих приложений: позволит подавать заявки о неполадках в квартире, подъезде, доме и на придомовой территории, передавать показания счетчиков, оплачивать квитанции за ЖКУ и многое другое», — уточнили в Минстрое.
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