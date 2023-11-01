«МегаФон» предоставил клиентам возможность заключить договор через Госуслуги

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2025. «МегаФон» предоставил клиентам возможность заключить договор на услуги сотовой связи с помощью QR-кода в мобильном приложении «Госуслуги». Опция доступна во всех салонах оператора и позволяет вдвое сократить время на оформление документов, сообщает пресс-служба компании.Для заключения договора необходимо иметь подтвержденный аккаунт на портале Госуслуг, а также установленные мобильные приложения «Госуслуги» и «Госключ».«При обращении клиента в салон связи сотрудник «МегаФона» сформирует QR-код во внутренней программе оператора. Его необходимо отсканировать при помощи сканера в мобильном приложении «Госуслуги». Затем нужно дать согласие на обработку и передачу данных. Далее клиент увидит адрес оператора и его название, а также предложение о начале процесса заключения договора. После этого клиенту необходимо выбрать тарифный план и сообщить о своем решении сотруднику салона», — говорится в сообщении.Вся процедура заключения договора и активации сим-карты в среднем занимает три минуты вместо нынешних шести-девяти минут. Для подписания договора клиентом и оператором используется приложение «Госключ», активация услуг связи происходит автоматически. Услуга доступна всем абонентам «МегаФона», в том числе в Свердловской области. В будущем ее планируется распространить и на абонентов Yota.«Мы прогнозируем высокий спрос на новую услугу. Во-первых, сейчас мы все чаще фиксируем интерес наших клиентов к переходу от бумажных документов к их цифровым аналогам. Уже сейчас при определенных операциях допускается использование цифровых удостоверений личности, и эта практика со временем будет только расширяться. Во-вторых, оформление договора связи с использованием QR-кода происходит в автоматическом режиме, что обеспечивает дополнительную защиту для наших клиентов», — сообщил директор департамента по развитию «МегаФона» Игорь Глебов.