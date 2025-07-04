«МегаФон» и КБ «Солидарность» запустили проект по открытию в салонах оператора мини-офисов банка

Фото предоставлено пресс-службой «МегаФона»

УрБК, Москва, 05.08.2025. «МегаФон» запустил совместный проект с коммерческим банком (КБ) «Солидарность» по открытию в салонах оператора мини-офисов банка. Инициатива позволит новым абонентам из числа иностранных граждан провести в одном месте все процедуры, необходимые для приобретения и активации сим-карт в соответствии с действующим законодательством, сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.«Наша первоочередная задача — сделать подключение к услугам связи максимально удобным для наших клиентов. Кроме того, открытие банковских отделений в наших салонах позволит существенно расширить спектр услуг за счет предоставления банковских продуктов», — резюмирует директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Вадим Зимин.Проект запущен в начале этой недели в более чем 40 собственных салонах «МегаФона» на территории Москвы. Сотрудники банка, находящиеся в салоне связи оператора, осуществляют регистрацию в Единой биометрической системе (ЕБС), а также могут помочь с заведением и подтверждением учетной записи на портале Госуслуг и получением страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС). В результате время на заключение договора и активации сим-карты у абонента-иностранного гражданина занимает не более 30 минут, тогда как ранее весь процесс мог растянуться на несколько дней.По итогам тестового запуска «МегаФон» и КБ «Солидарность» проведут совместный анализ проекта для принятия решения о его дальнейшем масштабировании.Отметим, что «МегаФон» активно работает над упрощением клиентского пути для своих абонентов. В феврале оператор первым на телеком-рынке предоставил клиентам возможность заключения договора по оказанию услуг связи с помощью QR-кода в мобильном приложении «Госуслуги». В начале лета текущего года «МегаФон» реализовал возможность приобретения своих сим-карт в МФЦ, а также внедрил возможность верификации биометрии в своих салонах с помощью специальных терминалов.