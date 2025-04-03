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«МегаФон»: Свердловчан проинформируют о новых подключениях сим-карт на Госуслугах

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2025. «МегаФон» внедрил сервис по информированию абонентов о новых подключениях к услугам связи на портале «Госуслуги». Сообщения о заключении абонентского договора приходят в раздел «Уведомления» госпортала. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«МегаФон»: Свердловчан проинформируют о новых подключениях сим-карт на Госуслугах
Изображение предоставлено пресс-службой МегаФона

Информирование о регистрации новых сим-карт на паспортные гражданина — обязательное требование нового закона, вошедшего в силу с 1 апреля 2025 года. Ранее «МегаФон» внедрил подобный сервис с использованием своих каналов и одним из первых предоставил возможность блокировать неиспользуемые или зарегистрированные без ведома абонента сим-карты на Госуслугах.

Подключение сервиса происходит автоматически как для новых, так и для действующих клиентов. Абоненты оператора получают информацию в онлайн-режиме, сразу после регистрации нового договора сразу по нескольким каналам: в виде SMS на старый номер, по электронной почте, указанной в договоре, а также посредством push-уведомления от приложения «МегаФона». В сообщении содержится информация о номере и инструкция на случай, если номер зарегистрирован без ведома владельца.

«Мы первыми полностью завершили внедрение всего комплекса действий, которые в соответствии с законодательством должны быть доступны нашим клиентам на портале «Госуслуги». Таким образом, абоненты «МегаФона» будут располагать необходимым инструментарием для контроля за своими сим-картами, что дает им дополнительный уровень защиты при пользовании мобильной связью», — говорит директор департамента по развитию компании «МегаФон» Игорь Глебов.

Отметитм, что с начала апреля количество зарегистрированных на граждан номеров не может быть более 20 шт. Заблокировать превышающие лимит сим-карты необходимо до 1 ноября.
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