«МегаФон»: Свердловчан проинформируют о новых подключениях сим-карт на Госуслугах

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2025. Клиенты «МегаФона» теперь могут проверить все действующие номера, зарегистрированные на ...26.02.2025 «МегаФон» предоставил клиентам возможность заключить договор через Госуслуги
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2025. «МегаФон» предоставил клиентам возможность заключить договор на услуги сотовой связи с ...19.11.2024 «МегаФон» внедрил новый сервис для уведомления пользователей о регистрации на них новых номеров
УрБК, Москва, 19.11.2024. «МегаФон» внедрил новый сервис для уведомления пользователей о регистрации на них новых ...24.09.2014 ОАО «МегаФон» запускает сервис по возврату ошибочных платежей
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2014. «МегаФон» запускает автоматизированный сервис возврата ошибочных платежей. Как ...12.02.2009 Компания «МегаФон-Урал» усовершенствовала работу сервиса «Ваш новый номер»
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2009. Компания «МегаФон-Урал» усовершенствовала работу сервиса «Ваш новый номер». Отметим, ...