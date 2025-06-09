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09.06.2025

«МегаФон» запустил проект по продаже своих сим-карт в МФЦ

УрБК, Москва, 09.06.2025. «МегаФон» приступил к реализации проекта по продаже своих сим-карт в многофункциональных центрах (МФЦ) страны. Запуск данного проекта позволит действующим и новым клиентам оператора существенно сократить суммарные временные затраты на оформление договора об оказании услуг связи, сообщает пресс-служба оператора.

«МегаФон» запустил проект по продаже своих сим-карт в МФЦ
Фото предоставлено пресс-службой «МегаФона»

Первый этап стартовал в Ленинградской области и до конца июня охватит более 40 центров госуслуг региональной сети МФЦ. В перспективе «МегаФон» планирует расширить подобное сотрудничество и на другие регионы Российской Федерации. Возможность приобрести сим-карту в МФЦ будет особенно актуальна для отдельных категорий клиентов, в первую очередь, иностранных граждан.

«Создание лучших клиентских путей, включая сокращение временных затрат наших клиентов по оформлению договоров на услуги связи, является приоритетным направлением при работе с новыми клиентами. Так, значительная часть иностранных граждан прибывает в нашу страну всего на два-три месяца и зачастую просто не имеет возможности пройти все необходимые процедуры для активации контрактов. Наше сотрудничество с ГБУ ЛО «МФЦ» позволит кардинально упростить клиентский путь иностранца при заключении нового договора и уменьшить сроки оформления», — резюмирует директор департамента по развитию Игорь Глебов.

Сотрудничество сотового оператора и МФЦ позволит существенно сократить время клиентов на получение СНИЛС, заведение и подтверждение аккаунта на портале Государственных услуг и оформление сим-карты, поскольку теперь все это можно сделать в одном месте.
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