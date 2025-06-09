«МегаФон» запустил проект по продаже своих сим-карт в МФЦ

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2025. «МегаФон» внедрил сервис по информированию абонентов о новых подключениях к услугам ...26.02.2025 «МегаФон» предоставил клиентам возможность заключить договор через Госуслуги
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2025. «МегаФон» предоставил клиентам возможность заключить договор на услуги сотовой связи с ...05.03.2014 ОАО «МегаФон» запустило для уральских абонентов обновленный тарифный план «Все просто»
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2014. ОАО «МегаФон» запустило обновленный тарифный план «Все просто» для своих уральских ...23.08.2013 ОАО «Мегафон» и ОАО «Связной» приостановили сотрудничество по приему платежей
УрБК, Москва, 23.08.2013. ОАО «Мегафон» приостановило сотрудничество с мобильным ритейлером ОАО «Связной» по приему ...06.03.2012 ОАО «МегаФон» и Yota объявили о совместном развитии LTE
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2012. Компании «МегаФон» и Yota заключили договор о совместном развитии сетей мобильной связи ...