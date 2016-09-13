20 лет ипотеке на Урале

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УрБК, Екатеринбург, 12.03.2010. Пермский филиал ОАО «МЕТКОМБАНК» выдал 200-й ипотечный кредит. Напомним, в октябре ...

САИЖК: Число выдаваемых ипотечных кредитов пока не вышло на докризисный уровень

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2010. За январь — февраль 2010 года по общефедеральной системе рефинансирования в ...

Директор Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Комаров: По сравнению с прошлым годом количество займов увеличилось на 25%

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2009. «В 2009 году мы выдали 1290 ипотечных кредитов на сумму 1,25 млрд. рублей. По сравнению ...

Пермский филиал ОАО «МЕТКОМБАНК» выдал 200-й ипотечный кредит

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2009. В октябре специалисты ОАО «МЕТКОМБАНК» отметили более чем 25%-й рост объемов ипотечного ...