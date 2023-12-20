УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:57

Ущерб от незаконной вырубки леса в Свердловской области в первом полугодии составил 245 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2025. Ущерб от незаконной вырубки леса в Свердловской области в первом полугодии 2025 года превысил 245 млн руб., сообщает департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу (УрФО).

Объем нелегально заготовленной древесины в регионе за год вырос на 3,5 тыс. куб. м. Абсолютных цифр в департаменте не приводят. Также в регионе было возбуждено 14 уголовных дел по факту незаконных вырубок.

В целом по УрФО за январь-июнь незаконно вырубили 12 тыс. 648 кубометров леса. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель вырос на 1 тыс. 161 куб. м. Общий ущерб от вырубок составил 268 млн руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.12.2023 Объемы незаконной вырубки леса в Свердловской области снизились на 47% за год

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2023. Объем незаконной вырубки деревьев в лесах Свердловской области в 2023 году снизился на ...

30.07.2014 В Свердловской области возбуждено 5 уголовных дел по фактам незаконной вырубки леса

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2014. В Свердловской области возбуждено 5 уголовных дел по фактам незаконной вырубки лесных ...

30.10.2013 Ущерб от незаконной вырубки леса в Свердловской области составил почти 360 млн рублей

За 9 месяцев текущего года на территории Свердловской области зафиксировано на 22% меньше случаев незаконных рубок ...

14.02.2013 Ущерб от незаконной вырубки леса в ГБУ «Верх-Исетское лесничество» превысил 30 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2013. В ГБУ СО «Верх-Исетское лесничество» выявлена незаконная вырубка леса, ущерб от которой ...

09.11.2012 За 9 месяцев 2012 года ущерб от незаконной заготовки древесины в УрФО составил порядка 600 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2012. За 9 месяцев 2012 года ущерб от незаконной заготовки древесины в Уральском федеральном ...

Популярные новости
19.06.2025Самозанятые россияне и индивидуальные предприниматели пожаловались правительству на блокировку счетов26.06.2025Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 46,9 тыс. рублей27.06.2025В Екатеринбурге в ночь на 28 июня с 00:00 до 05:00 30 июня изменятся схемы движения пяти автобусных маршрутов27.06.2025В Екатеринбурге выявили 1,4 тонны зараженных нектаринов из Узбекистана27.06.2025В России базовый индекс роста платы за жилищно-коммунальные услуги в 2025 году достигнет десятилетнего максимума
Архив новостей
Июль 2025 (277)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18