Ущерб от незаконной вырубки леса в Свердловской области в первом полугодии составил 245 млн рублей

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Объемы незаконной вырубки леса в Свердловской области снизились на 47% за год

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2023. Объем незаконной вырубки деревьев в лесах Свердловской области в 2023 году снизился на ...

В Свердловской области возбуждено 5 уголовных дел по фактам незаконной вырубки леса

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2014. В Свердловской области возбуждено 5 уголовных дел по фактам незаконной вырубки лесных ...

Ущерб от незаконной вырубки леса в Свердловской области составил почти 360 млн рублей

За 9 месяцев текущего года на территории Свердловской области зафиксировано на 22% меньше случаев незаконных рубок ...

Ущерб от незаконной вырубки леса в ГБУ «Верх-Исетское лесничество» превысил 30 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2013. В ГБУ СО «Верх-Исетское лесничество» выявлена незаконная вырубка леса, ущерб от которой ...

За 9 месяцев 2012 года ущерб от незаконной заготовки древесины в УрФО составил порядка 600 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2012. За 9 месяцев 2012 года ущерб от незаконной заготовки древесины в Уральском федеральном ...