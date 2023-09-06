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Объемы незаконной вырубки леса в Свердловской области снизились на 47% за год

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2023. Объем незаконной вырубки деревьев в лесах Свердловской области в 2023 году снизился на 47% относительно прошлого года. В этом году данный показатель является самым низким за 10 лет, отметили в департаменте информполитики региона.

«В 2023 году в Свердловской области зафиксирован самый низкий уровень незаконных рубок за 10 лет. По сравнению с прошлым годом их число сократилось на 47%», — цитирует департамент министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова.

Так, в Байкаловском лесничестве в 2023 году объем незаконных вырубок леса снизился почти в десять раз, в Гаринском, Камышловском, Невьянском и Талицком лесничествах — в три раза. В Сухоложском лесничестве незаконных рубок в течение года выявлено не было. В качестве возмещения ущерба лесному фонду области нелегальные заготовители выплатили в муниципальные бюджеты около 82 млн руб. Для восстановления лесов в Свердловской области осенью 2023 года высадили более 24 млн сеянцев хвойных деревьев.

В настоящее время под наблюдением находится 93% площади лесного фонда региона. В мониторинге используется в том числе космическая съемка и возможности ИИ.
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