Объемы незаконной вырубки леса в Свердловской области снизились на 47% за год

В Свердловской области для восстановления лесов высадят 24 млн сеянцев хвойных деревьев

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2014. Объем незаконных рубок лесов на территории Свердловской области по итогам 2013 года ...

Объем незаконных рубок в Свердловской области за 2013 год снизился на 19%

С начала года в Свердловской области сумма ущерба от незаконной вырубки лесов составила почти 1,5 млн рублей

Департамент лесного хозяйства по УрФО: За последние три года объем незаконных рубок в Свердловской области увеличился почти в два с половиной раза

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2011. В 2011 году объем незаконных рубок лесных насаждений сократился в субъектах РФ ...