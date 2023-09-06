Объемы незаконной вырубки леса в Свердловской области снизились на 47% за год

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. В Свердловской области осенью пройдет посадка 24 млн сеянцев хвойных деревьев. Работа ...03.03.2014 Объем незаконных рубок в Свердловской области за 2013 год снизился на 19%
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2014. Объем незаконных рубок лесов на территории Свердловской области по итогам 2013 года ...10.04.2013 С начала года в Свердловской области сумма ущерба от незаконной вырубки лесов составила почти 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2013. Количество зафиксированных случаев незаконных рубок лесных насаждений в первом квартале ...18.10.2011 Департамент лесного хозяйства по УрФО: За последние три года объем незаконных рубок в Свердловской области увеличился почти в два с половиной раза
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2011. В 2011 году объем незаконных рубок лесных насаждений сократился в субъектах РФ ...27.01.2010 Количество незаконных рубок леса в Свердловской области увеличилось на 15%
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2010. В 2009 году в Свердловской области зафиксировано 827 случаев незаконной рубки леса, в ...