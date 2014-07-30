УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:24

В Свердловской области на 56% снизился объем незаконной вырубки лесных насаждений

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. По итогам шести месяцев 2023 года в Свердловской области на 56% снизился объем незаконной вырубки лесных насаждений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Меры по предотвращению незаконного оборота древесины обсуждались на заседании комиссии под руководством главы минприроды региона Дениса Мамонтова, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Министр отметил, что результат минувшего полугодия — рекорд для области. В среднем за последние годы снижение объемов нелегальной вырубки составляло 10%.

«Постепенно внедряется искусственный интеллект для распознавания незаконной транспортировки древесины. Внедрение искусственного интеллекта в сферу природопользования в качестве инструмента в реализации отмечено как необходимое и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым», — добавил Д. Мамонтов.

По состоянию на 23 июня в регионе зарегистрирован 91 случай незаконной вырубки объемом 8,5 тыс. кубометров. По 86 эпизодам материалы переданы правоохранительным органам для принятия решений о возбуждении уголовных дел. Восемь человек уже привлечены к уголовной ответственности: двое приговорены к лишению свободы условно, двое — к обязательным исправительным работам, трое — к штрафам, в одном случае дело прекращено в связи с примирением сторон.

Участники совещания предположили, что снижению числа нарушений способствовали усиление патрулирования и профилактическая работа. Патрули обнаружили 76% от общего числа незаконных вырубок.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
30.07.2014 В Свердловской области возбуждено 5 уголовных дел по фактам незаконной вырубки леса

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2014. В Свердловской области возбуждено 5 уголовных дел по фактам незаконной вырубки лесных ...

30.10.2013 Ущерб от незаконной вырубки леса в Свердловской области составил почти 360 млн рублей

За 9 месяцев текущего года на территории Свердловской области зафиксировано на 22% меньше случаев незаконных рубок ...

30.10.2013 Ущерб от незаконных рубок лесных насаждений в Свердловской области составил почти 360 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2013. За 9 месяцев текущего года на территории Свердловской области зафиксировано на 22% ...

09.11.2012 За 9 месяцев 2012 года ущерб от незаконной заготовки древесины в УрФО составил порядка 600 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2012. За 9 месяцев 2012 года ущерб от незаконной заготовки древесины в Уральском федеральном ...

07.11.2012 С начала года в Свердловской области зарегистрировано порядка 500 случаев незаконной вырубки деревьев и насаждений

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2012. С начала этого года в Свердловской области зарегистрировано 475 случаев незаконной ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%01.06.2023Минстрой РФ запретил частным компаниям обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей09.06.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%
Архив новостей
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18