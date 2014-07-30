В Свердловской области на 56% снизился объем незаконной вырубки лесных насаждений

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2014. В Свердловской области возбуждено 5 уголовных дел по фактам незаконной вырубки лесных ...30.10.2013 Ущерб от незаконной вырубки леса в Свердловской области составил почти 360 млн рублей
За 9 месяцев текущего года на территории Свердловской области зафиксировано на 22% меньше случаев незаконных рубок ...30.10.2013 Ущерб от незаконных рубок лесных насаждений в Свердловской области составил почти 360 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2013. За 9 месяцев текущего года на территории Свердловской области зафиксировано на 22% ...09.11.2012 За 9 месяцев 2012 года ущерб от незаконной заготовки древесины в УрФО составил порядка 600 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2012. За 9 месяцев 2012 года ущерб от незаконной заготовки древесины в Уральском федеральном ...07.11.2012 С начала года в Свердловской области зарегистрировано порядка 500 случаев незаконной вырубки деревьев и насаждений
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2012. С начала этого года в Свердловской области зарегистрировано 475 случаев незаконной ...