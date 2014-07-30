В Свердловской области на 56% снизился объем незаконной вырубки лесных насаждений

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. По итогам шести месяцев 2023 года в Свердловской области на 56% снизился объем незаконной вырубки лесных насаждений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Меры по предотвращению незаконного оборота древесины обсуждались на заседании комиссии под руководством главы минприроды региона Дениса Мамонтова, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Министр отметил, что результат минувшего полугодия — рекорд для области. В среднем за последние годы снижение объемов нелегальной вырубки составляло 10%.



«Постепенно внедряется искусственный интеллект для распознавания незаконной транспортировки древесины. Внедрение искусственного интеллекта в сферу природопользования в качестве инструмента в реализации отмечено как необходимое и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым», — добавил Д. Мамонтов.



По состоянию на 23 июня в регионе зарегистрирован 91 случай незаконной вырубки объемом 8,5 тыс. кубометров. По 86 эпизодам материалы переданы правоохранительным органам для принятия решений о возбуждении уголовных дел. Восемь человек уже привлечены к уголовной ответственности: двое приговорены к лишению свободы условно, двое — к обязательным исправительным работам, трое — к штрафам, в одном случае дело прекращено в связи с примирением сторон.



Участники совещания предположили, что снижению числа нарушений способствовали усиление патрулирования и профилактическая работа. Патрули обнаружили 76% от общего числа незаконных вырубок.