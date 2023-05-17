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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил увеличить надзор за лесохозяйственными субъектами в регионе

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил провести дистанционную проверку земель лесного фонда и отследить нарушения в сфере оборота леса. Об этом он заявил в ходе заседания совета общественной безопасности и координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.

По его словам, уже осуществляется совместная работа ведомств для отслеживания и изъятия нелегальных поставок древесины. Виновные в незаконных вырубках и вывозе леса привлекаются к ответственности.

«Мы системно боремся с этими преступлениями, однако здесь необходимы новые, более эффективные подходы», — цитирует Евгения Куйвашева департамент информационной политики Среднего Урала.

Так, осуществляется метод контроля по выявлению незаконных рубок деревьев — дистанционная съемка земель лесного фонда. Таким образом в 2022 году выявлено 179 нарушений — 44% от общего числа подобных преступлений.

Кроме того, в скором времени в регионе начнет работать автоматическая фиксация нарушений вывоза древесины. Предполагается, что данная система будет опознавать машины, которые доставляют лесные насаждения без соответствующего разрешения в реестре ЛесЕГАИС.

«Департамент сегодня активно работает над тем, чтобы обучить людей пользоваться системой ЛесЕГАИС, чтобы это принесло максимальный эффект, позволило повысить эффективность контроля», — сказал начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков.

Также Свердловский губернатор напомнил о том, что лесозаготовители и арендаторы лесных участков ответственны за обеспечение пожарной безопасности в области.

Добавим, что ущерб от лесных пожаров в УрФО за год может составить около 4 млрд руб. Об этом сообщил начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков. Основной причиной возникновения возгораний остается человеческий фактор — неосторожное обращение с огнем.

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