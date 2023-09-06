За незаконную вырубку леса на Среднем Урале нарушители выплатят более 96,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. В Свердловской области осенью пройдет посадка 24 млн сеянцев хвойных деревьев. Работа ...12.07.2023 В Свердловской области будут применяться технологии искусственного интеллекта для мониторинга вырубки леса и природных пожаров
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2023. Власти Свердловской области начнут применять технологии искусственного интеллекта для ...20.03.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил сводный план тушения природных пожаров в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил сводный план тушения ...11.01.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился начать подготовку к пожароопасному сезону 2023 года в регионе
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. В Свердловской области стартовала подготовка к обеспечению пожарной безопасности в ...01.10.2019 На территории Свердловской области официально закрыт пожароопасный сезон 2019 года
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2019. На территории Среднего Урала с 1 октября в связи с понижением среднесуточных температур ...