За незаконную вырубку леса на Среднем Урале нарушители выплатят более 96,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2023. Около 60 млн руб. поступило в местные бюджеты городов Свердловской области в 2023 году в качестве возмещения ущерба за незаконные рубки лесных территорий. Еще 36,6 млн руб. нарушители должны будут выплатить по решениям суда, принятым в этом году. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Арендаторы лесных участков должны не только неукоснительно соблюдать законодательство при осуществлении заготовки древесины, но и заниматься лесовосстановительными мероприятиями на местах вырубки. За неисполнение требований грозит уголовная ответственность — в этом году за незаконную вырубку леса в регионе было возбуждено 12 уголовных дел.



Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов сообщил, что в 2023 году регион в результате большой работы, проделанной совместно с лесными инспекторами по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева, достиг рекордных показателей в борьбе с «черными» лесорубами.



В начале этого года с учетом мест, где ранее фиксировались очаги возгораний и несанкционированные рубки, были оптимизированы маршруты патрулирования. В апреле текущего года в связи с высокой пожароопасностью маршруты инспектирования перестраивались в режиме онлайн. Также правительством области был утвержден межведомственный план по борьбе с незаконным оборотом древесины.



Всего осенью 2023 года в Свердловской области высадят более 24 млн сеянцев хвойных деревьев — в первую очередь засаживаться будут территории, пострадавшие от пожаров, а также места вырубок деревьев.