Для восстановления лесов Свердловской области весной 2024 года высадят более 16 млн саженцев

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. Для восстановления лесного фонда Свердловской области весной 2024 года высадят более 16 млн саженцев. Общая площадь запланированного лесовосстановления составит более 30 тыс. га, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов рассказал, что по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева в первую очередь восстанавливаться будут территории, пострадавшие от лесных пожаров.



«В питомниках региона выращен необходимый посадочный материал, в том числе 5,1 млн саженцев с закрытой корневой системой. Кроме того, область в полном объеме обеспечена лесными семенами, а это более 3 тыс. кг посевного материала. За время первого весеннего этапа лесовосстановления сеянцы и семена высадят на площади 4,8 тыс. га», — сообщил Денис Мамонтов.



Напомним, что в Свердловской области заготовкой посадочного материала занимаются семь лесопитомников и арендаторов лесных участков. В них выращивают сеянцы обыкновенной сосны и сибирской ели с закрытой и открытой корневой системой. Например, только в питомнике Березовского лесничества ежегодно выращивают порядка 1 млн сеянцев ели. Сейчас на площади в один гектар подрастают сибирские ели возрастом от одного до четырех лет с открытой корневой системой.



Согласно данным Свердловскстата, в регионе в 2023 году площадь погибших лесных насаждений составила 1 тыс. 335 га, в том числе 283 га хвойных.



За минувший год выполнены санитарно-оздоровительные мероприятия, включающие рубку погибших и поврежденных лесных насаждений в форме сплошной и выборочной санитарной рубки, уборку неликвидной древесины и рубки аварийных деревьев на площади 2 тыс. 130 га. Затраты на воспроизводство лесов и лесоразведение составили 637,5 млн руб.