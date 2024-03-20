Для восстановления лесов Свердловской области весной 2024 года высадят более 16 млн саженцев

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил сводный план тушения лесных ...15.01.2024 Правительство Свердловской области направит дополнительно 540 тыс. рублей помогающим в борьбе с лесными пожарами в 2023 году добровольцам
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. По распоряжению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева из регионального ...04.10.2023 За незаконную вырубку леса на Среднем Урале нарушители выплатят более 96,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2023. Около 60 млн руб. поступило в местные бюджеты городов Свердловской области в 2023 году ...06.09.2023 В Свердловской области для восстановления лесов высадят 24 млн сеянцев хвойных деревьев
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. В Свердловской области осенью пройдет посадка 24 млн сеянцев хвойных деревьев. Работа ...15.12.2021 Более 300 млн рублей ущерба нанесли лесные пожары в Свердловской области в 2021 году
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2021. Ущерб от лесных пожаров в Свердловской области в 2021 году составил более 300 млн руб., ...