В Свердловской области для восстановления лесов высадят 24 млн сеянцев хвойных деревьев

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. В Свердловской области по состоянию на утро 8 июня остаются активны восемь лесных ...07.06.2023 В Свердловской области восстановят более 30 тыс. га лесов
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. В Свердловской области сотрудники Уральской авиалесоохраны, лесничеств и арендаторы в ...13.05.2019 В Свердловской области в минувшие праздники сгорело почти 500 гектаров лесов
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2019. С 9 по 12 мая на Среднем Урале было потушено 44 природных пожара, сгоревшая лесная ...06.12.2017 В свердловских лесничествах усилят охрану хвойных деревьев от незаконной вырубки
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2017. Все лесничества Свердловской области должны до 15 декабря 2017 года подготовить план ...06.06.2014 В Свердловской области в 2014 году планируется восстановить почти 29 тыс. га леса
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2014. В Свердловской области в 2014 году планируется восстановить лес на площади 23 845 га, ...