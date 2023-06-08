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В Свердловской области для восстановления лесов высадят 24 млн сеянцев хвойных деревьев

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. В Свердловской области осенью пройдет посадка 24 млн сеянцев хвойных деревьев. Работа будет вестись с целью восстановления лесов и в первую очередь затронет территории, которые пострадали от пожаров, или места вырубок. Всего в 2023 году планируется восстановить 30,3 тыс. гектаров (га) лесов, из которых на 8,4 тыс. га высадят сеянцы, сообщает департамент информационной политики региона.

В Свердловской области заготовку посадочного материала ведут семь питомников и арендаторов лесных участков. Там выращивают сеянцы обыкновенной сосны и сибирской ели с закрытой и открытой корневой системой. Большую часть этих деревьев высаживают на пострадавших от лесных пожаров участках.

Обычно для естественного восстановления лесов требуется 50-70 лет. Но искусственные насаждения хвойных деревьев позволяют сократить этот процесс до 10-12 лет.
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