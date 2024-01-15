Правительство Свердловской области направит дополнительно 540 тыс. рублей помогающим в борьбе с лесными пожарами в 2023 году добровольцам

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил из бюджета региона более 1 ...04.10.2023 За незаконную вырубку леса на Среднем Урале нарушители выплатят более 96,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2023. Около 60 млн руб. поступило в местные бюджеты городов Свердловской области в 2023 году ...24.08.2023 По поручению губернатора Евгения Куйвашева правительство Свердловской области поднимет зарплату сотрудникам Уральской авиабазы
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. Правительство Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева с 1 ...11.01.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился начать подготовку к пожароопасному сезону 2023 года в регионе
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. В Свердловской области стартовала подготовка к обеспечению пожарной безопасности в ...01.10.2019 На территории Свердловской области официально закрыт пожароопасный сезон 2019 года
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2019. На территории Среднего Урала с 1 октября в связи с понижением среднесуточных температур ...