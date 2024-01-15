Правительство Свердловской области направит дополнительно 540 тыс. рублей помогающим в борьбе с лесными пожарами в 2023 году добровольцам

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. По распоряжению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева из регионального бюджета дополнительно выделено 540 тыс. руб. на оплату работы добровольцев, которые боролись с лесными пожарами в 2023 году. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.



Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов подчеркнул, что снижение ущерба от лесных пожаров — одна из приоритетных задач нацпроекта «Экология». Денежное поощрение получили еще 120 добровольцев, которые занимались проливкой кромки пожара и патрулированием периметра уже потушенных площадей, чтобы исключить возникновение новых возгораний и распространения огня.



«Принимавшим участие в тушении лесов Среднего Урала, из бюджета Свердловской области выплатили в общей сложности более 1,7 млн руб. Деньги получили 350 человек. Это те, кто подал заявления в министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области в 2023 году. Участие каждого из них в ликвидации лесных пожаров подтвердили в лесничествах и органах местного самоуправления», — прокомментировал Денис Мамонтов.



Напомним, что за участие в организованных мероприятиях до четырех часов выплата добровольца составила 50 руб. в час, свыше 4 часов — 100 руб. в час, но не более 2 тыс. руб. в сутки.



Выплаты за участие в стабилизации лесопожарной обстановки в период действия ЧС в региональных лесах 2023 года полностью завершены.