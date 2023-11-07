Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил более 1 млн рублей на выплаты волонтерам-ликвидаторам лесных пожаров

В лесах Свердловской области с 26 сентября вводится режим ЧС регионального характера. Соответствующий указ подписал ...26.09.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев с 26 сентября ввел режим ЧС регионального характера в лесах
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. В лесах Свердловской области с 26 сентября вводится режим ЧС регионального характера. ...22.05.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев дал поручения по профилактике природных пожаров
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручения, направленные на ...20.03.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил сводный план тушения природных пожаров в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил сводный план тушения ...11.01.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился начать подготовку к пожароопасному сезону 2023 года в регионе
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. В Свердловской области стартовала подготовка к обеспечению пожарной безопасности в ...