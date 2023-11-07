Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил более 1 млн рублей на выплаты волонтерам-ликвидаторам лесных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил из бюджета региона более 1 млн руб. на выплаты добровольцам, которые помогали бороться с лесными пожарами. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.



Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов, отметив, что снижение ущерба от лесных пожаров — одна из приоритетных задач нацпроекта «Экология», сообщил, что выплаты получат добровольцы, принявшие участие в борьбе с огнем в уральских лесах, в том числе во время чрезвычайной ситуации регионального масштаба с 5 мая по 1 июля 2023 года.



Поощрение волонтеров, решение о котором было принято в мае 2003 года по распоряжению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, складывается следующим образом: добровольцам, находящимся на пожарах продолжительностью до четырех часов, выплата составляет 50 руб. в час, свыше этого времени — 100 руб. в час, но не более 2 тыс. руб. в сутки.



Кроме того, предоставившего достоверные и подтвержденные сведения о виновнике пожара вознаградят 50 тыс. руб., а в случае не только сообщения, но и помощи в задержании поджигателя — 100 тыс. руб.