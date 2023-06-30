В Свердловской области на 36% снизился объем незаконных вырубок лесов

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. По итогам шести месяцев 2023 года в Свердловской области на 56% снизился объем ...02.06.2014 Ущерб от незаконных рубок лесов в Свердловской области в I квартале 2014 года снизился на 30%
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2014. Сумма ущерба от незаконных вырубок лесов в Свердловской области в первом квартале 2014 ...30.10.2013 Ущерб от незаконной вырубки леса в Свердловской области составил почти 360 млн рублей
За 9 месяцев текущего года на территории Свердловской области зафиксировано на 22% меньше случаев незаконных рубок ...30.10.2013 Ущерб от незаконных рубок лесных насаждений в Свердловской области составил почти 360 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2013. За 9 месяцев текущего года на территории Свердловской области зафиксировано на 22% ...10.04.2013 С начала года в Свердловской области сумма ущерба от незаконной вырубки лесов составила почти 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2013. Количество зафиксированных случаев незаконных рубок лесных насаждений в первом квартале ...