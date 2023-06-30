В Свердловской области на 36% снизился объем незаконных вырубок лесов

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. По итогам января-июня 2023 года в Свердловской области на 36% снизился объем незаконных вырубок лесов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



На Среднем Урале по поручению губернатора Евгения Куйвашева разработаны дополнительные меры профилактики, выявления и пресечения правонарушений, связанных с незаконным оборотом древесины. Они предусматривают совместную работу региональных министерства природных ресурсов и экологии, ГУ МВД России, Управления министерства внутренних дел на транспорте, таможенного управления, ФНС, ФССП и департамента лесного хозяйства.



«Основная часть работы, предусмотренная планом, рейдовая. Это проведение профилактических рейдов как на лесных участках, так и на дорогах и пунктах приема и переработки древесины. Кроме того, будет усилена проверка электронных сопроводительных документов на транспортировку древесины при перевозке железнодорожным транспортом», — рассказал первый заместитель губернатора Алексей Шмыков.



В дополнение к Единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней профильные ведомства будут применять сервис ФНС «Прозрачный бизнес». Все это позволит проверить законность той или иной перевозки, пресечь нелегальный прием и сбыт древесины.