В Екатеринбурге заменят более 150 остановочных комплексов

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2025. Администрация Екатеринбурга объявила аукцион на закупку и монтаж более 130 новых ...24.10.2024 В Екатеринбурге появятся еще 35 новых остановочных комплексов
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2024. В Екатеринбурге планируется установить 35 новых остановочных комплексов. Об этом ...25.10.2023 В Екатеринбурге к лету 2024 года установят 20 новых остановочных комплексов
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. В Екатеринбурге к 1 июня 2024 года установят 20 новых остановочных комплексов. Работы ...19.10.2023 В Екатеринбурге заменили 22 остановки общественного транспорта
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. Власти Екатеринбурга продолжают работу по замене остановочных комплексов. На ...01.09.2023 В Екатеринбурге заменят 62 остановочных навеса
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. В Екатеринбурге заменят 62 навеса у остановок общественного транспорта. Из них 40 ...