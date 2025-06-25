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В Екатеринбурге заменят более 150 остановочных комплексов

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2025. В Екатеринбурге установят более 150 остановочных комплексов на месте ранее демонтированных. Процесс начнется уже в этом месяце, сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Орлов.

Градоначальник рассказал, что аукцион на установку навесов выиграла компания из Уфы. Контракт с ней будет подписан уже на следующей неделе. По словам А. Орлова, удалось сэкономить 35% от начальной стоимости лота. Эти средства будут направлены на приобретение новых остановок.

Новые навесы сначала появятся на самых востребованных маршрутах, а затем начнется замена устаревших и требующих ремонта остановок. На остановки, на которые не хватит комплексов, будут временно поставлены конструкции, которые имеются у районных администраций.

При этом градоначальник особо подчеркнул, что запретил выставлять конструкции, находящиеся в плохом состоянии. Те навесы, которые ранее появились на остановках и возмутили горожан своим видом, он приказал привести в порядок, отметив, что держит процесс замены остановок на личном контроле.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе своего выступления с ежегодным отчетом перед депутатами гордумы анонсировал планы по закупке свыше 300 новых остановочных навесов.
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