УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:02

В Екатеринбурге установили семь новых остановочных навесов

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2025. В Екатеринбурге установили первые семь остановочных навесов из 150, которые предполагается смонтировать до конца текущего года. Об этом сообщает департамент информполитики города.

Навесы установили на остановках «Архитектурная академия», «Оперный театр», «Фрунзе», «Медгородок», «Ясная», «Щербакова» и «Большакова».

Также в городе завершается монтаж 34 комплексов нового типа — они шире обычных на 1,5 метра. Их устанавливают на самых востребованных у жителей маршрутах, где большое количество людей ждет общественный транспорт одномоментно. Подрядчик уже установил 32 таких навеса, остальные два предполагается сдать до конца августа.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказывал, что аукцион на установку навесов выиграла компания из Уфы. По его словам, удалось сэкономить 35% от начальной стоимости лота. Эти средства будут направлены на приобретение новых остановок.

Новые навесы сначала появятся на самых востребованных маршрутах, а затем начнется замена устаревших и требующих ремонта остановок. На остановки, на которые не хватит комплексов, будут временно поставлены конструкции, которые имеются у районных администраций.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.07.2025 В Екатеринбурге заменят более 150 остановочных комплексов

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2025. В Екатеринбурге установят более 150 остановочных комплексов на месте ранее ...

25.06.2025 Екатеринбург закупит более 130 новых остановочных навесов

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2025. Администрация Екатеринбурга объявила аукцион на закупку и монтаж более 130 новых ...

24.10.2024 В Екатеринбурге появятся еще 35 новых остановочных комплексов

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2024. В Екатеринбурге планируется установить 35 новых остановочных комплексов. Об этом ...

25.10.2023 В Екатеринбурге к лету 2024 года установят 20 новых остановочных комплексов

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. В Екатеринбурге к 1 июня 2024 года установят 20 новых остановочных комплексов. Работы ...

01.09.2023 В Екатеринбурге заменят 62 остановочных навеса

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. В Екатеринбурге заменят 62 навеса у остановок общественного транспорта. Из них 40 ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (524)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.