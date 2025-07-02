В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 10 июля пройдет лекция «Драгоценный XVII век: ювелирное искусство эпохи барокко»

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 3 июля пройдет лекция ...18.06.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 19 июня пройдет лекция «Мария и Венера. Эталон красоты в северном искусстве XVI–XVII веков»
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 19 июня состоится лекция ...16.04.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 17 апреля пройдет лекция «Кабинет редкостей в изобразительном искусстве XVII века»
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 17 апреля состоится лекция ...25.02.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 27 февраля состоится лекция «Рубин и изумруд в ювелирном искусстве Востока»
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 27 февраля пройдет лекция «Рубин и изумруд в ...20.09.2024 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 22 сентября пройдет лекция «Японизм до японизма: в тени шинуазри»
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 22 сентября в 13.00 кандидат ...