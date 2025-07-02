В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 10 июля пройдет лекция «Драгоценный XVII век: ювелирное искусство эпохи барокко»

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 10 июля состоится лекция «Драгоценный XVII век: ювелирное искусство эпохи барокко». Мероприятие начнется в 18.30 по адресу ул. Вайнера, 11, сообщает пресс-служба музея.На лекции кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства ЕМИИ, доцент кафедры истории искусств и музееведения УрФУ Сергей Винокуров познакомит слушателей с основными направлениями деятельности ювелиров XVII века, создававших драгоценности для знатных и высочайших особ. Автор лекция предложит поговорить о символике материалов и форм, познакомит ценителей с разными типами украшений, среди которых подвески, булавки, помандеры, карманные часы и многие другие.«XVII век — время расцвета европейского ювелирного искусства. Пышный и торжественный стиль барокко требовал от мастеров золотого и серебряного дела уже не просто изысканных украшений, они должны были свидетельствовать о богатстве, власти и социальном статусе их владельцев, а также отражать высокий уровень мастерства, использование дорогих материалов и сложных техник», — пишет Сергей Винокуров в анонсе мероприятия.Кроме того, слушателям лекции будет предложено поговорить об интерьерных предметах — от драгоценных ларцов до роскошных surtout de table — украшений парадного стола, насыщавших дома и дворцы XVII столетия.