В Екатеринбурге новый арт-объект украсил деревянный дом на Первомайской

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2025. В Екатеринбурге стартовал 16-й фестиваль уличного искусства «Стенограффия», сообщает ...14.07.2023 В Екатеринбурге художники начали создавать работы в рамках международного фестиваля «Стенограффия»
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. В Екатеринбурге сегодня в 14 раз стартовал международный фестиваль «Стенограффия». О ...29.03.2023 Организаторы фестиваля «Стенограффия» заручились поддержкой главы Екатеринбурга Алексея Орлова
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел встречу с организаторами международного ...25.06.2015 В Екатеринбурге выбрали лучшие проекты конкурса «Стенограффия-2015»
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2015. Администрация Екатеринбурга выбрала лучшие проекты фестиваля граффити ...04.07.2014 В рамках фестиваля «Стенограффия» Екатеринбург в июле посетят около 40 известных уличных художников
В Екатеринбурге с по 6 июля пройдет самая активная часть круглогодичного пятого фестиваля «Стенограффия». Об этом на ...