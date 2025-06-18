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В Екатеринбурге новый арт-объект украсил деревянный дом на Первомайской

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2025. В Екатеринбурге новый арт-объект украсил деревянный дом на ул. Первомайской, 103. Проект реализован в рамках фестиваля «Стенограффия» при содействии управляющей компании «Фонд Радомир», которая обслуживает этот дом. Арт-объект выполнен в технике шлифовки по дереву. Его создал художник Антуан Гинар LPVDA из Швейцарии, специализирующийся на подобных работах, сообщили организаторы фестиваля.

В Екатеринбурге новый арт-объект украсил деревянный дом на Первомайской

Техника резьбы по дереву — особая черта в творчестве LPVDA. Художник шлифует поверхность дерева слой за слоем, постепенно добиваясь глубины и эффекта плавного перехода света и тени в композиции. При создании эскиза он всегда ориентируется на окружающие его предметы и явления, так как любит создавать работы, опираясь на культурную идентичность местности.

В Екатеринбурге новый арт-объект украсил деревянный дом на Первомайской

Эскиз для данной работы был создан на основе предметов, переданных художнику одной из волонтеров фестиваля, Мариной, в честь которой и была названа фреска. Марина передала художнику артефакты, которые хранит ее семья, а также рассказала истории этих предметов. Среди них — медаль «За трудовую доблесть» от бабушки, олимпийский мишка, матрешка, старый подсвечник и тройной одеколон.

В Екатеринбурге новый арт-объект украсил деревянный дом на Первомайской

Отметим, что фестиваль «Стенограффия» продлится в Екатеринбурге до конца лета. В новом сезоне планируется создать более 15 новых арт-объектов, над которыми будут работать российские и зарубежные художники.

Фото организаторов фестиваля
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