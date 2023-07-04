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В Екатеринбурге художники начали создавать работы в рамках международного фестиваля «Стенограффия»

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. В Екатеринбурге сегодня в 14 раз стартовал международный фестиваль «Стенограффия». О том, какие объекты будут преображены в этом году в рамках проекта и какое значение фестиваль имеет для города, на пресс-конференции, прошедшей в столице Урала, рассказали организаторы фестиваля и представители властей города.

Так, начальник отдела архитектуры и дизайна городской среды департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Екатеринбурга Анастасия Тимофеева подчеркнула, что фестиваль повышает популярность уральской столицы в российских и международных СМИ.

«Фестиваль положительно влияет на имидж города, выводит Екатеринбург в международные СМИ. Арт-объекты становятся знаковыми местами, в том числе для гостей города. Изначально целью фестиваля была легализация искусства в городе. И администрация Екатеринбурга на протяжении 14 лет поддерживает этот проект. Кроме того, в этом году удалось привлечь дополнительные источники финансирования в рамках реализации проекта по созданию туристического кода для центра Екатеринбурга. Также при администрации города создан оргкомитет, который оказывает фестивалю информационную и организационную поддержку», — рассказала Анастасия Тимофеева.

Руководитель фестиваля «Стенограффия» продюсер проектов в сфере искусства и социальных коммуникаций Анна Клец рассказала, что некоторые художники уже приступили к работе.

«В ближайшие полтора месяца художники, проекты которых были отобраны для фестиваля, будут создавать арт-объекты по всему городу. Например, в этом году в рамках «Стенограффии» впервые будет создан объект в микрорайоне ЖБИ. Художник, который работает над ним, сегодня ночью уже приступил к работе, сделал разметку. Сегодня, как только закончится дождь, он начнет наносить краску», — рассказала Анна Клец.

Стоит добавить, что в этом году арт-объекты также появятся в Академическом районе. Сейчас же муралы украсят стены четырех трансформаторных подстанций в Преображенском квартале со стороны променада вдоль парка.

«Считаю, что арт-объекты привнесут изюминку в Академический и дополнят культурный ландшафт этого самого молодого, перспективного и динамично развивающего района», — сказал председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.

Генеральный директор ООО «РСГ-Инженерная инфраструктура» Алексей Обухов рассказал, что в дальнейшем компания планирует поддерживать идею украшения технических сооружений в районе.

«Мы поддержали идею организаторов фестиваля «Стенограффия» украсить инженерные сооружения. Несмотря на то, что мы как инженеры имеем склонность к точным наукам нам не чуждо чувство прекрасного. В будущем мы планируем продолжить традицию красочного оформления подстанций», — сказал Алексей Обухов.

Напомним, что ряд работ, запланированных в этом году, станет подарком городу к 300-летнему юбилею. Так, в рамках мероприятия будет создан новый арт-объект в подземном переходе под Плотинкой, который среди горожан носит название «Стена Виктора Цоя». Пространство будет перекрыто до 19 августа.
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