В Екатеринбурге художники начали создавать работы в рамках международного фестиваля «Стенограффия»

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. В Екатеринбурге сегодня в 14 раз стартовал международный фестиваль «Стенограффия». О том, какие объекты будут преображены в этом году в рамках проекта и какое значение фестиваль имеет для города, на пресс-конференции, прошедшей в столице Урала, рассказали организаторы фестиваля и представители властей города.
Так, начальник отдела архитектуры и дизайна городской среды департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Екатеринбурга Анастасия Тимофеева подчеркнула, что фестиваль повышает популярность уральской столицы в российских и международных СМИ.
«Фестиваль положительно влияет на имидж города, выводит Екатеринбург в международные СМИ. Арт-объекты становятся знаковыми местами, в том числе для гостей города. Изначально целью фестиваля была легализация искусства в городе. И администрация Екатеринбурга на протяжении 14 лет поддерживает этот проект. Кроме того, в этом году удалось привлечь дополнительные источники финансирования в рамках реализации проекта по созданию туристического кода для центра Екатеринбурга. Также при администрации города создан оргкомитет, который оказывает фестивалю информационную и организационную поддержку», — рассказала Анастасия Тимофеева.
Руководитель фестиваля «Стенограффия» продюсер проектов в сфере искусства и социальных коммуникаций Анна Клец рассказала, что некоторые художники уже приступили к работе.
«В ближайшие полтора месяца художники, проекты которых были отобраны для фестиваля, будут создавать арт-объекты по всему городу. Например, в этом году в рамках «Стенограффии» впервые будет создан объект в микрорайоне ЖБИ. Художник, который работает над ним, сегодня ночью уже приступил к работе, сделал разметку. Сегодня, как только закончится дождь, он начнет наносить краску», — рассказала Анна Клец.
Стоит добавить, что в этом году арт-объекты также появятся в Академическом районе. Сейчас же муралы украсят стены четырех трансформаторных подстанций в Преображенском квартале со стороны променада вдоль парка.
«Считаю, что арт-объекты привнесут изюминку в Академический и дополнят культурный ландшафт этого самого молодого, перспективного и динамично развивающего района», — сказал председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.
Генеральный директор ООО «РСГ-Инженерная инфраструктура» Алексей Обухов рассказал, что в дальнейшем компания планирует поддерживать идею украшения технических сооружений в районе.
«Мы поддержали идею организаторов фестиваля «Стенограффия» украсить инженерные сооружения. Несмотря на то, что мы как инженеры имеем склонность к точным наукам нам не чуждо чувство прекрасного. В будущем мы планируем продолжить традицию красочного оформления подстанций», — сказал Алексей Обухов.
Напомним, что ряд работ, запланированных в этом году, станет подарком городу к 300-летнему юбилею. Так, в рамках мероприятия будет создан новый арт-объект в подземном переходе под Плотинкой, который среди горожан носит название «Стена Виктора Цоя». Пространство будет перекрыто
до 19 августа.