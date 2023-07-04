В Екатеринбурге художники начали создавать работы в рамках международного фестиваля «Стенограффия»

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УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. В Академическом районе Екатеринбурга появится четыре арт-объекта в рамках проведения ...

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УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел встречу с организаторами международного ...

В Екатеринбурге с 4 июля по 15 августа пройдет традиционный фестиваль стенографии

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2015. В Екатеринбурге с 4 июля по 15 августа 2015 года пройдет пятый фестиваль уличного ...

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УрБК, Екатеринбург, 15.07.2014. В Екатеринбурге мастера стрит-арта участвуют в фестивале «Стенограффия-2014», который ...

В Екатеринбурге пройдет фестиваль уличного искусства и граффити «Стенограффия»

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2013. С 5 по 7 июля в Екатеринбурге пройдет одно из самых ярких событий лета — традиционный ...