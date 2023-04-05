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В Академическом районе Екатеринбурга появится четыре арт-объекта в рамках фестиваля «Стенограффия»

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. В Академическом районе Екатеринбурга появится четыре арт-объекта в рамках проведения фестиваля «Стенограффия». Муралы украсят стены четырех трансформаторных подстанций рядом с Преображенским парком со стороны улицы Академика Сахарова, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое».

В Академическом районе Екатеринбурга появится четыре арт-объекта в рамках фестиваля «Стенограффия»
Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

«Считаю, что арт-объекты привнесут изюминку в Академический и дополнят культурный ландшафт этого самого молодого, перспективного и динамично развивающего района», — сказал председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.

Имя художника, как и других участников фестиваля, организаторы не раскрывают до официального старта «Стенограффии», который состоится 14 июля. Однако известно, что автор работ в Академическом родом из Башкирии.

«Идея художника состоит в желании разбавить окружающую среду многоэтажек чем-то противоположным высоткам — деревенским бытом, с его иным, размеренным, темпом жизни, и другими пейзажами вокруг», — говорится в сообщении пресс-службы.

Генеральный директор ООО «РСГ-Инженерная инфраструктура» Алексей Обухов рассказал, что в дальнейшем компания планирует поддерживать идею украшения технических сооружений в районе.

«Мы поддержали идею организаторов фестиваля «Стенограффия» украсить инженерные сооружения. Несмотря на то, что мы как инженеры имеем склонность к точным наукам нам не чуждо чувство прекрасного. В будущем мы планируем продолжить традицию красочного оформления подстанций», — сказал Алексей Обухов.

Добавим, что крупнейший в России международный фестиваль уличного искусства «Стенограффия» стартует 14 июля. В рамках мероприятия будет создан новый арт-объект в подземном переходе под Плотинкой, который среди горожан носит название «Стена Виктора Цоя». Пространство будет перекрыто до 19 августа. Модернизация перехода станет еще одним подарком Екатеринбургу к 300-летнему юбилею города.
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