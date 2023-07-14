Художественный Академический

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. В Екатеринбурге сегодня в 14 раз стартовал международный фестиваль «Стенограффия». О ...

В Екатеринбурге художники начали создавать работы в рамках международного фестиваля «Стенограффия»

В Академическом районе Екатеринбурга появится четыре арт-объекта в рамках фестиваля «Стенограффия»

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. В Академическом районе Екатеринбурга появится четыре арт-объекта в рамках проведения ...