Художественный Академический

В Академическом районе, рядом с Преображенским парком, появились четыре арт-объекта, созданных в рамках международного фестиваля «Стенограффия», который проходит
в эти дни в Екатеринбурге. Граффити на трансформаторных подстанциях в квартале «Преображенский» нарисовал художник из Уфы Мансур Зияев. Серия работ в Академическом была посвящена жизни в деревне. Муралы в восьмом районе стали первыми арт-объектами фестиваля в 2023 году.
Ведущий застройщик района — АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») — поддержал создание оригинальных арт-объектов. Председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев отметил, что это позволит дополнить культурный ландшафт территории.
«Считаю, что арт-объекты привнесут изюминку в Академический и дополнят культурный ландшафт этого самого молодого, перспективного и динамично развивающего района», — сказал Виктор Киселев.
Работы уфимского художника можно найти во дворах домов по проспекту Сахарова, со стороны прогулочной зоны вдоль Преображенского парка. Для создания муралов художник выбрал технику, имитирующую штриховку карандашом, при этом все изображения выполнены с помощью баллончика. Это позволило создать эффект эскиза или этюдной работы. Мансур Зияев выбирал цвета, ориентируясь на окружение объекта, палитру дома, во дворе которого расположены технические сооружения.
«Эта идея у меня родилась, когда я смотрел на высотные здания, новый район. Он красивый и семейный, но ему не хватает чего-то живого. Изначально я планировал нарисовать горы, но потом отказался от этой идеи. И выбрал вот такую деревенскую серию, ведь город и деревня — это всегда противоположности. Поэтому мне захотелось добавить теплого контраста району», — поделился художник.
Поверхности, которые стали холстами для участника фестиваля уличного искусства «Стенограффия», предоставило ООО «РСГ-Инженерная инфраструктура» (входит в ГК «КОРТРОС»).
«Мы продолжаем традицию, связанную с предоставлением в качестве холста наших инженерных объектов. В этом году в рамках фестиваля «Стенограффия» мы предложили для создания арт-объектов четыре трансформаторные подстанции, которые, на наш взгляд, достойно преобразились. В целом, характер работ, их содержание, название, совпадает с концепцией нашего района — добрососедство: такие работы, как «Верность», «Хорошие соседи», конечно, укладывается в нее. Считаю, что подобный опыт позволяет уйти от серости и однозначности трансформаторных подстанций и инженерных объектов в целом, дает шанс преобразить их», — отметил гендиректор ООО «РСГ-Инженерная инфраструктура» Алексей Обухов.
Он также добавил, что в будущем есть идея оживить красками и иные технические сооружения в Академическом районе, создав муралы на тему инженерных профессий или строительной отрасли.
Добавим, что «Стенограффия» — один из крупнейших фестивалей уличного искусства в России. В Екатеринбурге он проходит с 2010 года. Ряд работ, запланированных в этом году в рамках фестиваля, станет подарком
городу к 300-летнему юбилею. Так, в рамках мероприятия будет создан новый арт-объект в подземном переходе под Плотинкой, который среди горожан носит название «Стена Виктора Цоя». Пространство будет перекрыто до 19 августа.Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»