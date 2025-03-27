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В Екатеринбурге стартовал фестиваль уличного искусства «Стенограффия»

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2025. В Екатеринбурге стартовал 16-й фестиваль уличного искусства «Стенограффия», сообщает департамент информполитики города.

За сезон художники из шести городов России (Сочи, Челябинска, Екатеринбурга, Москвы, Печоры, Уфы и Санкт-Петербурга), а также Швейцарии, Франции, Германии и Португалии создадут более 15 работ. Это будут как неизвестные, так и знакомые по прошлым сезонам фестиваля екатеринбуржцам авторы. Некоторые из них создают свои арт-объекты, а часть уже можно увидеть на улицах города.

Так, в рамках проекта «Люди рисуют» появился мурал «Лучше вместе», посвященный памяти людей, умерших от ВИЧ. Его создавали сами горожане, а найти арт-объект можно по адресу ул. Краснолесья, 16 «б». В работе отразились важные символы, объединенные темой: красная лента и знак «Н=Н» (неопределяемый равно не передающий).

Другим объектом, объединяющим екатеринбуржцев, станет «Стена благодарности», посвященная 80-летию Великой Победы. Вдохновением для ее создания станут истории, которые хранят екатеринбургские семьи.

Продолжает работу уфимский художник Мансур Зияев. Его 300-метровый мурал «На берегу этой тихой реки», вдохновленный строчкой из песни свердловской группы Nautilus Pompilius, расположится на набережной УГМК-Арены.

Вскоре в Екатеринбурге можно будет увидеть и вырезанные из дерева фигуры от португальского художника Hazul. Они найдут место в городской среде.

Ожидаются и «парные» работы. Ими станут абстрактные муралы французского автора ClaudeBloRicci (гимназия № 47) и челябинского художника Валентина Боброва (ул. Цветоносная, 2), которые творчески дополнят друг друга.

Впервые не только в Екатеринбурге, но и в России арт-объект на ул. Первомайской, 103, создаст художник из Швейцарии LPVDA. Сам автор отмечает, что, в отличие от других, работает со светом, а не с тенью.

Кроме того, немецкий художник SATONE создаст абстрактный мурал на стене гимназии № 37 (ул. Первомайская, 59), Владислав Дакес из Сочи украсит стену здания по адресу ул. Белореченская, 26 «а», екатеринбурженка Наталья Пастухова «зажжет» маяк на острове Маленький, а мокьютектура команды SPEKTR заменит устаревшее граффити на ул. 8 Марта, 13.

Также запланированы восстановление старых работ (подземный переход у ТЮЗа и стрит-арт линия), коллаборации с девелоперами и бизнесом, создание городских пространств для свободного творчества и техно-арт-фестиваль «ПРОГРЕСС-25», на котором представят технооперу Виктора Аргонова.
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