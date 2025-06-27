УБРиР и «Ростелеком» в рамках ИННОПРОМа подписали дорожную карту направлений сотрудничества

Фото предоставлены пресс-службой УБРиР

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2025. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) модернизирует услуги благодаря отечественным цифровым решениям «Ростелекома». Компании подписали дорожную карту направлений сотрудничества на международной промышленной выставке ИННОПРОМ, сообщает пресс-служба кредитной организации.Документ был подписан президентом УБРиР Алексеем Долговым и директором Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» Дмитрием Лукошковым.«Взаимодействие с «Ростелекомом» — важный шаг в нашей цифровой трансформации. Мы продолжаем активно внедрять прогрессивные технологии, чтобы предоставить клиентам новые сервисы, обеспечивая высокую стабильность и защиту персональных данных. Достижение максимального уровня импортозамещения позволит нам снизить риски, связанные с обслуживанием оборудования и программного обеспечения, что в итоге положительно скажется на наших клиентах», — сообщил президент УБРиР Алексей Долгов.Основные направления партнерства включают модернизацию ИT- и телекоммуникационной инфраструктуры, повышение кибербезопасности и внедрение инновационных технологий в банковскую сферу. Одной из ключевых задач станет переход на преимущественно российское оборудование и программное обеспечение.В свою очередь, для клиентов банка это партнерство означает повышение надежности услуг и сервисов, а также скорости обслуживания за счет внедрения систем аналитики и автоматизации.Отметим, что подписанное соглашение стало логичным продолжением многолетнего сотрудничества между банком и цифровым интегратором.