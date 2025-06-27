УБРиР и «Ростелеком» в рамках ИННОПРОМа подписали дорожную карту направлений сотрудничества

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2025. В Екатеринбурге топ-менеджеры «Уральского банка реконструкции и развития» (УБРиР) ...11.07.2024 В рамках ИННОПРОМа «Ростелеком» и УБРиР договорились о партнерстве в сфере реализации цифровых проектов и импортозамещения
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и ПАО «Ростелеком» в ходе международной ...09.07.2024 В рамках ИННОПРОМа администрация Екатеринбурга и УБРиР подписали соглашение о сотрудничестве
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. На международной выставке ИННОПРОМ-2024 Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) ...29.01.2018 УБРиР и администрация Нижнетуринского городского округа подписали соглашение о сотрудничестве
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и администрация Нижнетуринского ...03.10.2017 УБРиР и «Белагропромбанк» заключили соглашение о принципах сотрудничества
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2017. ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) и ОАО «Белагропромбанк» заключили ...