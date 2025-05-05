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Зарплатные ожидания россиян превысили уровень средних зарплат почти в 1,5 раза

УрБк, Москва, 08.07.2025. Зарплатные ожидания россиян превысили уровень средних зарплат почти в 1,5 раза, увеличившись на 16% за год. Такие данные на основе опроса соискателей приводят эксперты Финансового университета при правительстве РФ, сообщают «Ведомости».

По данным исследования, среднее значение ожидаемой зарплаты составило 146 тыс. руб., а медианное — 110 тыс. руб. При этом, по данным Росстата, средняя начисленная зарплата в апреле 2025 года составила 97 тыс. 375 руб.

Эксперты полагают, что причинами повышения зарплатных ожиданий стали рост цен и инфляция, а также несоответствие дохода уровню нагрузки для некоторых специалистов. Также они отмечают, что этот рост связан с высоким уровнем жизни в развитых городах и значительными зарплатами в теневом секторе.
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