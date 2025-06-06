Российский бизнес ожидает снижения ключевой ставки в июле до 18%

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Банк России снизил ключевую ставку до 20%

Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки с 21% до 20%. Об этом сообщает пресс-служба ...

Банк России снизил ключевую ставку до 20%

УрБК, Москва, 06.06.2025. Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки с 21% до 20%. Об этом ...

РСПП рассчитывает на снижение ключевой ставки во втором полугодии

УрБК, Москва, 04.04.2025. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) ожидает снижения ключевой ставки ЦБ ...

ЦБ: Период снижения ключевой ставки продлится еще 2-2,5 года

Банк России может снижать ключевую ставку еще 2-2,5 года. Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе ...

ЦБ: Период снижения ключевой ставки продлится еще 2-2,5 года

УрБК, Москва, 29.06.2022. Банк России может снижать ключевую ставку еще 2-2,5 года. Об этом рассказала глава регулятора ...