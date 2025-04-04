УрБК, Москва, 07.07.2025. Российский бизнес ожидает снижения ключевой ставки в июле до 18%. Об этом заявил президент ...04.04.2025 РСПП рассчитывает на снижение ключевой ставки во втором полугодии
УрБК, Москва, 04.04.2025. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) ожидает снижения ключевой ставки ЦБ ...16.02.2024 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%
Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% годовых, сообщает пресс-служба ...29.06.2022 ЦБ: Период снижения ключевой ставки продлится еще 2-2,5 года
Банк России может снижать ключевую ставку еще 2-2,5 года. Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе ...29.06.2022 ЦБ: Период снижения ключевой ставки продлится еще 2-2,5 года
УрБК, Москва, 29.06.2022. Банк России может снижать ключевую ставку еще 2-2,5 года. Об этом рассказала глава регулятора ...