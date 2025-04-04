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Вчера, 14:55

Российский бизнес ожидает снижения ключевой ставки в июле до 18%

Российский бизнес ожидает снижения ключевой ставки в июле до 18%. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает «Интерфакс».

По словам А. Шохина, нет смысла снижать ставку по одному процентному пункту.

«Надо рискнуть и посмотреть, как это повлияет на деловую активность, инфляцию», — отметил он.

Ранее РСПП прогнозировал снижение ключевой ставки на 200 базисных пунктов в сентябре, однако, как подчеркнул А.Шохин, логичнее принять это решение перед сезоном отпусков в августе.

Отметим, что в июне совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку с 21% до 20%. Следующее заседание по ключевой ставке пройдет 25 июля.
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