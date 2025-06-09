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Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в I полугодии снизились на 40%

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2025. В Екатеринбурге в июне 2025 года было заключено около 1,6 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Об этом сообщил начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков, ссылаясь на данные платформы bnMAP. pro.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого число сделок сократилось в 2,5 раза (в июне 2024 года было 4 тыс. ДДУ).

«По итогам первой половины 2025 года фиксируется падение числа сделок на 40% относительно аналогичного периода прошлого года, когда на рынке фиксировался ажиотажно высокий спрос. Относительно первой половины 2023 года снижение составляет 29%, а к 2022-му — лишь 8%», — написал М. Хорьков.
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