Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в I полугодии снизились на 40%

УрБК, Москва, 09.06.2025. В Екатеринбурге в мае 2025 года было заключено около 1,35 тыс. договоров долевого участия ...15.05.2025 Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в апреле снизились на 26%
В Екатеринбурге в апреле 2025 года было заключено около 1,7 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Об ...15.05.2025 Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в апреле снизились на 26%
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2025. В Екатеринбурге в апреле 2025 года было заключено около 1,7 тыс. договоров долевого ...10.02.2025 Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в январе снизились в три раза
В Екатеринбурге в январе 2025 года было заключено около 900-1000 договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Об ...10.02.2025 Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в январе снизились в три раза
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2025. В Екатеринбурге в январе 2025 года было заключено около 900-1000 договоров долевого ...