ММК представляет широкий спектр металлопродукции на выставке ИННОПРОМ

УрБК, Магнитогорск, 03.06.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») представит линейку ...28.05.2025 ММК принимает участие в 25-й Казахстанской международной строительной и интерьерной выставке AstanaBuild 2025
УрБК, Магнитогорск, 28.05.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») принимает участие в 25-й юбилейной ...29.04.2025 ММК принимает участие в выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте
УрБК, Магнитогорск, 29.04.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») принимает участие в открывшейся в ...05.06.2024 ММК представляет импортозамещающую линейку сталей MAGSTRONG
УрБК, Магнитогорск, 05.06.2024. В рамках XXXII Международной специализированной выставки технологий горных разработок ...05.07.2021 ММК представляет высокопрочные стали MAGSTRONG на «Иннопроме»
УрБК, Магнитогорск, 05.07.2021. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) принимает участие в ежегодной ...