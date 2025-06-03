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Вчера, 11:36

ММК представляет широкий спектр металлопродукции на выставке ИННОПРОМ

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») представляет линейку высококонкурентной металлопродукции и услуги сервиса на юбилейной выставке ИННОПРОМ, стартовавшей 7 июля в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба предприятия.

ММК представляет широкий спектр металлопродукции на выставке ИННОПРОМ
Фото Ильи Котова

Юбилейный, 15-й ИННОПРОМ проходит на площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». Экспозиция Магнитки входит в состав стенда Челябинской области, расположенного на первом этаже (стенд 1D4). Здесь посетители выставки могут ознакомиться с широким спектром металлопродукции, технологических и сервисных услуг Группы ММК.

Особый акцент ММК сделал на потребностях машиностроительного сектора — в частности, представлена линейка высокопрочных и износостойких сталей бренда MAGSTRONG. Также потенциальным клиентам компании на стенде доступна информация о новых производственных объектах ММК, которые обеспечат выпуск импортозамещающей продукции для разных отраслей промышленности.

Отметим, что Челябинская область выступает стратегическим партнером ИННОПРОМ-2025 и знакомит гостей выставки с потенциалом одного из ведущих индустриальных регионов России.
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