ММК представляет широкий спектр металлопродукции на выставке ИННОПРОМ

Фото Ильи Котова

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») представляет линейку высококонкурентной металлопродукции и услуги сервиса на юбилейной выставке ИННОПРОМ, стартовавшей 7 июля в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба предприятия.Юбилейный, 15-й ИННОПРОМ проходит на площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». Экспозиция Магнитки входит в состав стенда Челябинской области, расположенного на первом этаже (стенд 1D4). Здесь посетители выставки могут ознакомиться с широким спектром металлопродукции, технологических и сервисных услуг Группы ММК.Особый акцент ММК сделал на потребностях машиностроительного сектора — в частности, представлена линейка высокопрочных и износостойких сталей бренда MAGSTRONG. Также потенциальным клиентам компании на стенде доступна информация о новых производственных объектах ММК, которые обеспечат выпуск импортозамещающей продукции для разных отраслей промышленности.Отметим, что Челябинская область выступает стратегическим партнером ИННОПРОМ-2025 и знакомит гостей выставки с потенциалом одного из ведущих индустриальных регионов России.