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Вчера, 10:30

В Екатеринбурге стартовала международная выставка ИННОПРОМ

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2025. В Екатеринбурге стартовала международная промышленная выставка ИННОПРОМ. Мероприятие пройдет с 7 по 10 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

Выставка проходит уже в 15-раз. На ней ожидается присутствие более 60 иностранных делегаций и представителей. Всего запланировано около 100 деловых событий и выступления более 350 спикеров.

Общая программа выставки в этом году будет посвящена ряду значимых тем, а именно: инфраструктуре промышленности, увеличению производительности труда, подготовке квалифицированных кадров для решения задач в различных отраслях промышленности и другим значимым вопросам.

Свердловская область и Екатеринбург представят на мероприятии совместный стенд, на котором будут представлены проекты и достижения уральских предприятий. Также запланирована большая деловая программа.

Отметим, что что ИННОПРОМ-2024 привлек более 15 тыс. участников. В рамках прошлогодней выставки были заслушаны выступления 210 спикеров, а также подписано 69 различных соглашений.
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