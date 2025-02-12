В Екатеринбурге стартовала международная выставка ИННОПРОМ

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2025. В Екатеринбурге стартовала международная промышленная выставка ИННОПРОМ. Мероприятие пройдет с 7 по 10 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».



Выставка проходит уже в 15-раз. На ней ожидается присутствие более 60 иностранных делегаций и представителей. Всего запланировано около 100 деловых событий и выступления более 350 спикеров.



Общая программа выставки в этом году будет посвящена ряду значимых тем, а именно: инфраструктуре промышленности, увеличению производительности труда, подготовке квалифицированных кадров для решения задач в различных отраслях промышленности и другим значимым вопросам.



Свердловская область и Екатеринбург представят на мероприятии совместный стенд, на котором будут представлены проекты и достижения уральских предприятий. Также запланирована большая деловая программа.



Отметим, что что ИННОПРОМ-2024 привлек более 15 тыс. участников. В рамках прошлогодней выставки были заслушаны выступления 210 спикеров, а также подписано 69 различных соглашений.