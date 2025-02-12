В Екатеринбурге стартовала международная выставка ИННОПРОМ

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2025. В Екатеринбурге стартовала международная промышленная выставка ИННОПРОМ. Мероприятие ...12.02.2025 Средний Урал готовится к ИННОПРОМу-2025
Свердловские власти начали подготовку к ежегодной промышленной выставке ...10.07.2023 В Екатеринбурге сегодня начала работу промышленная выставка ИННОПРОМ
В Екатеринбурге 10 июля начала работу международная промышленная выставка ИННОПРОМ. Мероприятие проходит на базе ...10.07.2023 В Екатеринбурге сегодня начинает работу промышленная выставка ИННОПРОМ
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. В Екатеринбурге 10 июля начинает работу международная промышленная выставка ИННОПРОМ. ...09.07.2014 Денис Мантуров: Технологический потенциал «Иннопрома» с каждым годом растет
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2014. Высокотехнологичные российские и международные компании все чаще пользуются площадкой ...