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Турпоток россиян в ОАЭ и Египет по итогам года может снизиться всего на 1%

УрБК, Москва, 04.07.2025. Турпоток россиян в ОАЭ и Египет по итогам 2025 года может снизиться на 1% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказала ТАСС глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, из-за конфликта между Ираном и Израилем продажи падали на 40%. Однако потом спрос начал быстро восстанавливаться.

Отметим, что в 2024 году ОАЭ посетили около 2 млн туристов из России, Египет — 1,48 млн.
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