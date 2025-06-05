Турпоток россиян в ОАЭ и Египет по итогам года может снизиться всего на 1%

УрБК, Москва,05.06.2025. Турпоток россиян во Вьетнам в I квартале 2025 года вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным ...05.08.2022 АТОР заявила о росте цен на путевки в Египет и Турцию в 2,5 раза в летнем сезоне
УрБК, Москва, 05.08.2022. Путевки в Турцию и Египет в летнем сезоне текущего года подорожали в 2-2,5 раза. Об этом ...29.08.2012 Наибольшей популярностью среди российских туристов пользуется Турция
Летом-2012 за рубежом побывали около 5 млн российских туристов, сообщила исполнительный директор Ассоциации ...06.06.2011 В мае 40% россиян решили не лететь в Египет
В мае 2011 года спрос на Египет среди россиян по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем упал на 40%, но поток ...30.03.2011 Ассоциация туроператоров России просит отменить запрет на продажу туров в Египет
УрБК, Москва, 30.03.2011. Ассоциация туроператоров России обратилась к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с ...