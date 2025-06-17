УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:06

В ЦБ назвали минимальным возможным шагом снижения ключевой ставки 1 п. п.

УрБК, 04.07.2025 Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов рассказал, что минимальным возможным шагом снижения ключевой ставки в ходе июльского заседания ЦБ станет 1 п. п., пишет ТАСС.

«Замедление инфляции ускорилось, наверно, меньший шаг, чем мы рассматривал ранее, не будем. Я думаю, такие предложения (от 100 б.п.) будут лежать на столе», — резюмировал К. Тремасов.

Напомним, 6 июня 2025 года Банк России впервые за три года снизил ключевую ставку до 20%. По оценке регулятора, следующие решения по ставке будут зависеть от скорости и устойчивости снижения инфляции, а также от инфляционных ожиданий.

Следующее заседание совета директоров Центробанка по денежно-кредитной политике запланировано на 25 июля.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.06.2025 Правительство РФ ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки

УрБК, Москва, 17.06.2025. Правительство РФ ожидает смягчение денежно-кредитной политики со стороны Центробанка при ...

16.06.2025 АКРА: Период снижения ключевой ставки может продлиться полтора года

УрБК, Москва, 16.06.2025. Период ослабления денежно-кредитной политики в РФ может продлиться полтора года. За это время ...

29.06.2022 ЦБ: Период снижения ключевой ставки продлится еще 2-2,5 года

Банк России может снижать ключевую ставку еще 2-2,5 года. Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе ...

10.06.2022 Банк России снизил ключевую ставку до 9,5%

Совет директоров Банка России принял решение о понижении ключевой ставки до 9,5%, сообщает пресс-служба регулятора. ...

28.10.2016 ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 10%

УрБК, Москва, 28.10.2016. Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10% годовых. Об этом сообщает ...

Популярные новости
11.06.2025В музыкальной школе Академического района Екатеринбурга завершилась летняя творческая смена «Джазики»19.06.2025Самозанятые россияне и индивидуальные предприниматели пожаловались правительству на блокировку счетов05.06.2025Екатеринбургу нужно набрать еще 58 тыс. голосов для получения финансирования на благоустройство парков26.06.2025Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 46,9 тыс. рублей11.06.2025В Екатеринбургском музее ИЗО в выходные пройдет занятие для детей «Сказки чугунного города» в рамках выставки «Неизвестная Куса»
Архив новостей
Июль 2025 (123)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18