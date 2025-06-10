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Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в I полугодии выросла на 2,2%

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2025. Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в I полугодии выросла на 2,2%, до 132 тыс. 992 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Средняя стоимость одного объекта на «вторичке» в городе достигла 6 млн 964 тыс. руб. За шесть месяцев этот показатель увеличился на 0,4%.

В целом по стране «квадрат» за полгода подорожал на 2,4% (до 121 тыс. руб.), а средняя цена одного лота выросла на 2% (до 6 млн 426 тыс. руб.).

«В прошлом году динамика в первом полугодии была выше: наши замеры показывали 4,9% по цене квадратного метра и 5,1% по цене лота», — заявил гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
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