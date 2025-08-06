На «вторичке» вырос размер скидок

Изображение создано с помощью нейросети «Шедеврум»

В Екатеринбурге продолжают дорожать квартиры на вторичном рынке жилья. По мнению аналитиков, основной причиной остается устойчивый спрос со стороны покупателей. В отличие от сегмента новостроек, где сделки часто зависят от ипотечного кредитования, на вторичном рынке значительная часть покупок совершается за наличные или альтернативные схемы расчетов. Это делает данный сегмент менее зависимым от изменений на кредитном рынке.По данным сервиса Яндекс Недвижимость, средняя (медианная) цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в июле выросла на 0,6%, до 127 тыс. руб. за «квадрат». При этом количество доступных предложений в уральской столице за месяц почти не изменилось (+0,1%).«В Екатеринбурге вторичный рынок продемонстрировал небольшой рост цен в июле. При этом мы также фиксируем оживление спроса: с июня, когда ключевая ставка начала снижаться, пользователи стали активнее просматривать номера телефонов продавцов готового жилья, в июле относительно мая объем таких просмотров вырос на 6,7%», — считает коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров.Аналитики Яндекса добавляют, что средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за II квартал сократился на 11%, до 90 дней. Это связано не только с ростом активности покупателей, но и более гибкой ценовой политикой продавцов.«Средний дисконт в объявлении о продаже готовой квартиры в Екатеринбурге во II квартале 2025 года составил 5%, тогда как в I квартале средний уровень дисконтов достигал 4,5%, что говорит об увеличении скидок на готовые квартиры. При этом собственников, готовых к скидкам, стало больше: если в I квартале доля объявлений, цена в которых снижалась, составляла в среднем 57,1%, то во II квартале 2025 года доля таких лотов составляет уже 62,4%. Доля объявлений, где собственники повышают цену, напротив, снизилась на 0,6% (с 7,7% в первом до 7,1% во втором квартале)», — отмечают аналитики Яндекс Недвижимости.Аналитики портала «Мир квартир» рассказали, что активность на «вторичке» поддерживают альтернативные сделки. По их данным, средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в июле выросла на 0,8%, до 134 тыс. 040 руб. за кв. м. В целом по стране «квадрат» подорожал на 0,6%.«Ипотека, несмотря на снижение ставок в последние дни, все еще остается недоступной для широких кругов потребителей. Чтобы восстановить спрос на рынке недвижимости, ставки по жилищному кредитованию должны упасть по крайней мере до 10%. Тогда семья со средним доходом сможет ее себе позволить. Правда, тогда возобновится и быстрый рост цен. Ну а пока что на рынке «вторички» правят бал альтернативные сделки и выигрывают покупатели, подпадающие под условия льготной ипотеки на «вторичку» в малых городах. Не исключено, впрочем, что граждане, поднакопившие денег на вкладах под высокий процент, теперь, с понижением этих процентов, захотят потратить свои сбережения на квартиры и тем немного оживят рынок», — считает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.Эксперт «Циан. Аналитики» Елена Бобровская считает, что вторичный рынок жилья в России замер в ожидании улучшения ипотечных условий — покупатели рассчитывают, что после снижения ставки ЦБ жилищные кредиты станут доступнее.«Но значительные изменения в самое ближайшее время вряд ли произойдут — для того, чтобы условия вновь стали комфортными для большинства заемщиков, нужно чтобы ставки по ипотеке не превышали 15%, а такое в 2025 года маловероятно. При нынешних темпах продаж на рынке сохранится стагнация цен предложения», — комментирует Елена Бобровская.По данным сервиса «Циан. Аналитика», средняя стоимость предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за июль выросла на 0,3%. В Екатеринбурге показатель за указанный период увеличился на 1,2%, до 144,3 тыс. руб.Отметим, что с начала лета Банк России снизил ключевую ставку с 21% до 18%. Дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики может оживить спрос за счет удешевления кредитов. Однако даже в этом случае резкого роста цен не будет. Рынку потребуется время, чтобы адаптироваться к новым условиям.