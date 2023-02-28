Жилье продолжает бить ценовые рекорды

Стоимость «квадрата» на вторичном рынке Екатеринбурга в очередной раз обновила исторический рекорд. По данным Уральской палаты недвижимости (УПН), на 27 февраля средняя цена предложения в городе составляла 104 тыс. 823 руб. за кв. м. За последние 12 месяцев показатель вырос на 7,3%, с начала 2023 года — на 1,7%. Непрерывный рост цен объясняется дефицитом предложения и перетоком спроса из сегмента новостроек.



Участники рынка в один голос говорят о том, что выбор потенциальных покупателей в сегменте готового жилья сильно ограничен. В уральской столице через различные сервисы выставлены на продажу около 10 тыс. объектов на «вторичке». Это примерно в четыре раза меньше, чем в екатеринбургских новостройках (около 40 тыс. объектов).



Руководитель аналитического отдела ГК «Новосел» Сергей Меньшенин рассказал, что острая нехватка предложения на вторичном рынке стимулирует рост цен.



«В текущий момент на вторичном рынке жилья наблюдается дефицит практически по всем типам и размерам квартир советской и ранней постсоветской эпохи во всех районах города. Нехватка современного жилья наблюдается на тех территориях, где в последние годы не велось масштабного строительства. Сложившийся недостаток предложения продолжит оказывать влияние на цены», — полагает Сергей Меньшенин.



Ускоренный рост цен на «вторичку» в Екатеринбурге связан не только с дефицитом предложения, но с конкурентными преимуществами этого сегмента перед новостройками. Дело в том, что готовые квартиры стоят дешевле, чем строящиеся. По данным УПН, средняя цена предложения на вторичном рынке Екатеринбурга составляет 104 тыс. руб. за кв. м., на первичном — 125-127 тыс. руб. Разница весьма ощутима. При этом важно учитывать, что продавцы «вторички» могут предложить покупателям абсолютно любую скидку. В отличие от девелоперов им не нужно учитывать рентабельность и себестоимость каждого проекта.



Руководитель сервиса «Циан.Аналитика» Алексей Попов считает, что в текущей ситуации многие потенциальные покупатели предпочитают совершать сделки не со строящимся, а с готовым жильем.



«В начале 2023 года на «вторичке» в крупных городах России не произошло кардинальных изменений. Цены, по-прежнему, стагнируют — предпосылок к их заметному росту или снижению сейчас нет. Объем предложения, традиционно сократившийся на период новогодних праздников, восстанавливается. Немного увеличилась активность пользователей — мы связываем это с перетоком спроса из сегмента новостроек, где ипотека стала «дороже», — отметил А. Попов.



Еще одна причина роста цен на вторичном рынке носит чисто технический характер. В структуре предложения постепенно увеличивается доля современных объектов, которые заметно дороже, чем «хрущевки» и «брежневки».



«На вторичный рынок продолжают выходить вчерашние новостройки, купленные на пике цен. Продавцы этих квартир не готовы снижать цены в объявлениях. Хотя если им нужна срочная продажа, они идут на торг: сегодня, когда спрос на рынке низок, условия диктует именно покупатель», — объясняет гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.



Опрошенные аналитики весьма сдержанно оценивают перспективы дальнейшего роста цен на «вторичку». Так, по мнению Сергея Меньшенина, на рынке по-прежнему много неопределенности.



«Наиболее вероятно, что ближайшее время средняя цена по Екатеринбурге продолжит расти, а по отдельным сегментам начнет формироваться разнонаправленная динамика. Дальнейшая перспектива развития ситуации на рынке жилья зависит от того, какие политические факторы вмешаются или не вмешаются в ход экономических и финансовых процессов», — сообщил С. Меньшенин.



В свою очередь, Алексей Попов не ожидает серьезных ценовых колебаний в ближайшие месяцы.



«Наш базовый прогноз на квартал — продолжение стагнации цен на фоне небольшой активизации спроса, связанной и с отложенным спросом, и с перетоком из смежных сегментов», — сказал А. Попов.



Аналитики не исключают, что вторичный рынок жилья Екатеринбурга в ближайшее время установит новые ценовые рекорды. Однако, по их мнению, потенциал для дальнейшего удорожания жилья во многом уже исчерпан. Текущий спрос сильно ограничен тем, что многие семьи опасаются совершать крупные покупки из-за отсутствия роста своих доходов и неуверенности в завтрашнем дне.



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