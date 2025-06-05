Квартиры на «вторичке» продаются по пять месяцев

Материалы по теме

Екатеринбуржцы чаще всего выбирают на «вторичке» двухкомнатные квартиры

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2025. Наиболее востребованы на вторичном рынке жилья Екатеринбурга двухкомнатные квартиры. Их ...

Квартиры на «вторичке» в Екатеринбурге в мае подорожали на 0,2%

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2025. Средняя (медианная) цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в мае ...

Яндекс Недвижимость: Квартиры на «вторичке» в Екатеринбурге в апреле подорожали на 1,4%

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2025. Средняя (медианная) цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в апреле ...

Яндекс: Квартиры на «вторичке» в Екатеринбурге в марте подорожали на 0,6%

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2025. Средняя (медианная) цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в марте ...

Квартиры на «вторичке» в Екатеринбурге в январе подорожали на 0,5%

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2025. Средняя (медианная) цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в январе ...