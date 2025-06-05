Квартиры на «вторичке» продаются по пять месяцев

На вторичном рынке жилья Екатеринбурга отмечается снижение активности. Как сообщают аналитики Уральской палаты недвижимости (УПН), средняя продолжительность нахождения квартиры в продаже составляет 137 дней, что эквивалентно примерно четырем-пяти месяцам. Эксперты подчеркивают, что участники рынка стали реже заключать сделки, поскольку ожидают понижения ключевой ставки.
Падение спроса привело к росту объема предложения на «вторичке» в уральской столице. По данным сервиса «Авито Недвижимость», в сегменте «однушек» выбор за последний месяц увеличился на 6%, «трешек» — на 7%, студий — на 17%.
«Рост предложения на рынке вторичного жилья в отдельных городах отчасти связан с удлинением цикла сделки. Многие собственники не готовы снижать цену и предпочитают дождаться покупателя, которого устроит запрашиваемая сумма. В свою очередь, потенциальные покупатели продолжают изучать рынок: некоторые из них перейдут к активным действиям, если смогут найти выгодный для себя вариант, другие вероятнее всего, отложат покупку до изменения рыночных условий», — заявил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.
Также аналитики сервиса рассказали, что наиболее востребованы на вторичном рынке жилья Екатеринбурга двухкомнатные квартиры. Их доля в структуре спроса в апреле составила 43%. Доля однокомнатных квартир составила 37%, трехкомнатных — 25%, студий — 18%. Аналитики оценили число запрошенных контактов продавца на платформе.
По данным сервиса Яндекс Недвижимость, средняя (медианная) цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в мае выросла на 0,2%, до 125 тыс. руб. за «квадрат». При этом количество доступных предложений в уральской столице за месяц увеличилось на 1,4%.
«В конце весны вторичный рынок перешел к стагнации после активности предыдущих месяцев. Некоторые участники рынка традиционно снижают свою активность в летний период, а также ожидают решений Банка России по ключевой ставке. Это основное событие, которое многие эксперты ожидают в течение ближайших месяцев. Даже смягчение риторики регулятора и намеки на скорое снижение ставки могут привести к росту интереса к рынку», — считает коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров.
По данным
сервиса «Мир квартир», средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в мае снизилась на 0,1%, до 133 тыс. 031 руб. за кв. м. В среднем по стране «квадрат» за месяц подорожал на 0,1% (до 120 тыс. руб.).
«Собственники квартир в Московском регионе, видимо, устали от долгого ожидания продажи и показов, которые ни к чему не ведут, и начали снижение цен. Впрочем, с начала года прирост как по Москве, так и по области все равно положительный: +2,9% и +2,3%. По России похожая картина: цены вроде топчутся на месте, но если посмотреть прирост за пять месяцев этого года, то он составляет +2,2% за «квадрат» и +2% за среднее предложение. Такими темпами по итогам года и по Москве, и по стране, как можно ожидать, наберется 6-8%. Однако это все равно будет гораздо меньше инфляции», — считает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
В целом можно сказать, что ситуация на вторичном рынке жилья Екатеринбурга будет зависеть не только от динамики ключевой ставки, но и от экономической стабильности, динамики реальных доходов населения, доступности инструментов государственной поддержки, внешних условий и других важнейших макроэкономических факторов.Изображение создано с помощью нейросети «Шедеврум»